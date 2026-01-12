Caso 'Cortaúñas': Comisión de Ética aprueba suspender por 120 días a Lucinda Vásquez

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso aprobó suspender, en el ejercicio del cargo, a la parlamentaria Lucinda Vásquez por un periodo de 120 días. Ello en el marco del caso 'Cortaúñas'. La medida alcanzaría a la suspensión de sus haberes si la medida es ratificada tras su votación en el Pleno.

Aprueban suspensión en Comisión

Parlamentos de la Comisión de Ética aprobaron por mayoría la suspensión de la congresista Lucinda Vásquez Vela por el caso 'Cortaúñas' tras la difusión de una fotografía donde se aprecia a personal de su despacho ejerciendo labores ajenas a las parlamentarias.

El informe final del equipo parlamentario sustenta que se presentó "abuso de poder y la vulneración a la dignidad laboral" tras usar a trabajadores de su despacho para realizar actividades extralaborales.

"En el desarrollo de la novena sesión ordinaria se procedió a la votación del informe final que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes de 120 días de legislatura", señaló el presidente de la comisión, Elvis Vergara.

No la investigarán por contratar familiares

El pasado 2 de diciembre del 2025, la misma Comisión de Ética no alcanzó los votos necesarios para aprobar el informe de la investigación por la presunta contratación de familiares en el despacho de Vásquez.

De esta manera, se rechazó el informe final que proponía sancionar a Lucinda Vásquez. La votación del grupo parlamentario obtuvo 5 votos a favor, una abstención y 8 en contra de manera que la investigación pasó al archivo.

En la investigación se detallaba que la parlamentaria contrató a tres sobrinos para que ocuparan puestos de confianza. Estos no contaban con los requisitos profesionales requeridos para los cargos. Debido a que los sueldos fueron cobrados por fondos públicos, se dio el inicio a la investigación.

Por tal razón, el documento recomendaba declarar fundada la denuncia por vulneración de principios éticos así como diversas disposiciones del Código de Ética Parlamentaria que habría vulnerado. También se propuso suspenderla por 120 días con descuento de haberes, sin embargo, ninguna de estas medidas prosperó.

El informe final de la Comisión de Ética que propone suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez fue aprobada por mayoría. Ahora, la votación en el Pleno del Congreso determinará si será o no suspendida.