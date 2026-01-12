¿Te toca cobrar YA? ONP paga pensiones este martes, 13 de enero: AQUÍ todos los detalles

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de pensionistas se verán beneficiados este martes, 13 de enero. Conoce si eres uno de los beneficiados con el pago de su pensión de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), de acuerdo al cronograma oficial.

¿Qué pensionistas cobrarán este 13 de enero?

Estamos a pocos días de que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan retirar hasta 4 UIT de sus aportes a las AFP, ¿pero qué pasa con aquellos que pertenecen a la ONP? Pues bien, pese a que no hay aún una norma aprobada que permita el desembolso del dinero de los ciudadanos que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en Perú, sí se dio a conocer el cronograma de pagos para los jubilados del Decreto Ley N.º 19990.

Más de 770 mil beneficiarios en todo el país. ¿Por qué es importante el pago de pensión ONP? Pues garantiza la protección económica al trabajador en su vejez o ante eventos como invalidez, viudez y orfandad, ofreciendo al asegurado un nivel de vida digno.

En ese marco y de acuerdo a la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, se reveló que desde este lunes 12 de enero inicia el desembolso de los aportes de los jubilados cuyos apellidos paternos abarcan las siguientes iniciales: ¡de la A - C! ¿Pero solo ellos cobrarán?

Cronograma de pagos ONP en enero 2026

El resto de pensionistas ONP podrán cobrar sus aportes este martes 13 de enero, mediante agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios. Son los siguientes:

Cuyos apellidos inicien con las letras D-L.

Pero el proceso no termina ahí, ya que hay más días en que se realizará el abono del dinero de los jubilados, según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que te mostramos a continuación:

M - Q: 14 de enero.

R - Z: 15 de enero.

El pago a domicilio iniciará el viernes 16 hasta el domingo 25 de enero.

Otros regímenes y reajuste del monto de pensiones

La ONP también reportó que el viernes 16 de enero se realizará el pago a los 65,089 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

En el marco de los pagos, se anunció que más de 237 mil pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.º 19990 accederán desde enero del 2026 a un reajuste de hasta S/100 en el monto de su pensión. El beneficio está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, ten en cuenta que, al encontrarse ya procesada la planilla del mes de enero, el reajuste correspondiente a enero se abonará junto con la pensión de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos.

De esta manera, se reveló que los pensionistas que podrán cobrar sus aportes a la ONP este martes, 13 de enero, son aquellos cuyo apellido paterno inicia con letras de la D-L.