José Jerí sobre próximo paro de transportistas: "Si mantienen la idea está bien porque me sumaré a ellos"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante esta mañana el presidente de la República, José Jerí, sostuvo un encuentro con gremios de transportistas en el distrito de San juan de Lurigancho. Posteriormente a dicha reunión, sostuvo que de no desistir el próximo paro del sector, se sumará a ellos.

Se sumará al paro de transportistas

Desde temparanas horas de este lunes 12 de enero, el jefe de Estado se dirigió hasta las instalaciones de la empresa de transporte Santa Catalina, con la consigan de desestimar la convocatoria al paro total anunciado en principio para el próximo jueves 15 de enero.

"Nosotros tenemos la predisposición como siempre de escucharlos. Ellos (transportistas) tienen la autonomía de decidir, si ellos igual mantienen la idea del paro está bien porque yo me voy a sumar a ellos como una vez ya me invitó Martín Ojeda y todos los representantes", sostuvo a la prensa tras su salida de esta reunión.

Además, Jerí Oré sostuvo que "no es un tema contra autoridades o ante la autoridad", sino que es "un tema real" el cual tiene que ser combatido. Aseguró que están haciendo el mejor esfuerzo posible para poder remediar "lo que hemos heredado".

Bajo esa premisa, enfatizó que las leyes ya preexistían, así como el tema de los penales y "la mala administración" de las fronteras, entre otras serie de situaciones las cuales consideró que "contribuyen al caos".

"Gracias paulatinamente está comenzando a bajar y que vamos a poder mostrar cuando presentemos el plan en los próximos días porque no son comentarios, son cifras y estas son las mismas ya depende cómo se interprete", puntualizó el ´presidente de la República.

Se pronuncia sobre reunión con empresario chino

De otro lado, el mandatario fue consultado sobre su reunión no oficial con un empresario chino en un chifa de San Borja, que se dio a conocer el reciente fin de semana en un reportaje.

Al respecto, señaló que se enmarca en el día de la amistad entre Perú y China que se celebrará el próximo 1 de febrero. Según aseguró se tomó la decisión previamente de que se tenía que hacer algo diferente porque el país asiático es un socio comercial para nosotros.

José Jerí sobre reunión con empresario chino en chifa: No hay nada que relacionar con el pasado, descarto cualquier tipo de irregularidad. A Nicanor Boluarte lo conozco por televisión. No era una actividad oficial



"Hay unas sombras del pasado que se podría querer asociar. Se trabajó a nivel Cancillería, eso está encausado procedimentalmente, pero ellos tienen toda la intención que su evento que finalmente se va a a realizar en Palacio de Gobierno se de de la mejor manera.No hay nada que relacionar con el pasado, descarto cualquier tipo de irregularidad", refirió.

