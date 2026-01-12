Transportistas confirman paro de 24 horas en Lima y Callao para este 14 de enero

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como fuera anunciado la última semana, el gremio de transportistas anunció la realización de un nuevo paro (el primero de este 2026) en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para este miércoles 14 de enero.

Pese al diálogo sostenido desde tempranas horas de hoy, lunes 12 de enero, con el presidente José Jerí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola; y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, los dirigentes del sector confirmaron la medida radical debido a los últimos ataques extorsivos registrados en la capital ni bien inició el año 2026.

Acusan al Gobierno de inacción ante ola de ataques extorsivos

En conferencia de prensa llevada a cabo desde el distrito de Lince, dos de los máximos representantes que tiene el gremio, Martín Valeriano y Martín Ojeda, reconfirmaron la postura adoptada el último viernes 9 de enero, a fin de que el Poder Ejecutivo adopte medidas inmediatas para salvaguardar la seguridad y la vida de sus operarios y usuarios.

"Un solo pedido el que estamos haciendo, que es el derecho a la vida, no solamente al sector transportes, sino también a la población en general, es que hemos trabajado en lo que se ha mencionado para señalar una sola fecha de paro que va a ser el día 14 de este mes, desde las 00:00 horas, por 24 horas", anunció Martín Valeriano", presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas.

Por su parte, Martín Ojeda, el director de la Cámara Internacional de Transporte, fue más allá en los sustentos de las demandas que exigen al Gobierno. En ese sentido, no solo cuestionó su ineficiencia mostrada a la fecha ante el crimen organizado, debido que se reportaron 10 ataques en los primeros 10 días de enero, también acusó, que pese a estar prohibido en estado de emergencia, al final son dos los delincuentes que los atacan desde sus motos lineales.

Además, hizo una grave denuncia ante los medios de comunicación presentes, y es que un grupo de extorsionadores que fueron capturados por el Gral. Víctor Revoredo han sido puestos en libertad por el Poder Judicial. Ante esta situación, exige una investigación severa contra quiénes hayan procedido de tal manera.

Pese a la crítica, José Jerí dice que los acompañará

Tras la reunión que sostuvo esta mañana con un grupo de transportistas en la sede de la empresa Santa Catalina, el presidente José Jerí se pronunció sobre la todavía "idea" de la realización del paro convocado para esta semana. Pese a las críticas hacia su gestión por el mal manejo de su estrategia con referente a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el mandatario no descartó "sumarse" a la medida de fuerza.

"Nosotros tenemos la predisposición como siempre de escucharlos. Ellos (transportistas) tienen la autonomía de decidir, si ellos igual mantienen la idea del paro, está bien porque yo me voy a sumar a ellos como una vez ya me invitó Martín Ojeda y todos los representantes", aseveró.

Cabe señalar que, el 8 de enero último, Jerí Oré aseveró la reducción de ciertos índices delictivos como resultado de las acciones desplegadas por su administración desde que asumió funciones en el pasado mes de octubre. Sobre la presentación de su Plan de Seguridad Ciudadana, mencionó que "sería en unos días", el cual tiene el apoyo técnico del FBI de los Estados Unidos.

Pese a que el Gobierno afirma lo contrario, desde un sector importante del transporte público de Lima y Callao exigen al Ejecutivo a hacerle frente de manera más efectiva los ataques extorsivos que casi a diario los ponen al borde de la muerte.