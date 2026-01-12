Policía que abatió a sicario en Comas fue ascendido excepcionalmente en ceremonia realizada en Palacio

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Eriksson Roy Pozo Reátegui, policía de 31 años que el pasado miércoles 7 de enero logró abatir a un sicario en Comas mientras se hallaba de civil, fue condecorado y ascendido al cargo de suboficial de primera en una ceremonia llevada a cabo este lunes 12 de enero en Palacio de Gobierno, contando con la participación del mandatario José Jerí y el comandante General de la PNP, Óscar Arriola.

Ambas autoridades se encargaron de colocar los galones al agente, destacando su heroico accionar frente al previo asesinato de un chofer que luego terminó con la caída del responsable en su manos, que no dudaron en reaccionar contra la criminalidad y la extorsión.

Con un discurso tras la colocación de los distintivos que ahora reconocen su nuevo rango, Arriola destacó la labor del efectivo policial durante los sucesos que tuvieron lugar el pasado miércoles, señalando que el accionar visto deberá servir de ejemplo para el resto del cuerpo policial en la lucha contra el crimen organizado y, en especial, el sicariato y la extorsión.

Por su parte, Jerí destacó que el país necesita "más policías valientes que actúen conforme a ley, sin dudar". Subrayó que la delincuencia es "el enemigo número uno del Estado" y que debe ser enfrentada con firmeza, pero siempre dentro del marco legal.

La acción en Comas

El reconocimiento se dio tras un operativo en el que Pozo, vestido de civil, intervino cuando un delincuente disparó contra un conductor de transporte público en plena vía. El agente inició una persecución y, tras un intercambio de disparos, logró abatir al sicario. Un segundo sospechoso resultó herido y fue trasladado al hospital de Collique.

Arriola calificó la intervención como "una acción sumamente meritoria y extraordinaria" que debe servir de ejemplo para los más de 137 mil policías desplegados en todo el país.

El jefe policial recordó que Pozo también participó en la operación que permitió rescatar a su esposa, la empresaria Jackeline Salazar, secuestrada en mayo de 2024.

En aquel caso, la mujer fue interceptada en Los Olivos por delincuentes disfrazados de policías y retenida en Carabayllo, hasta que un operativo de la Dirincri logró liberarla. El agente también intervino en otra operación de inteligencia que rescató a un ciudadano coreano.

Estado de emergencia

Durante la ceremonia, Jerí reiteró que el estado de emergencia en Lima y Callao se mantendrá "el tiempo que sea necesario" para sostener la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

La medida, prorrogada en diciembre, otorga a la Policía Nacional el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y restringe derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.

El ascenso de Erickson Pozo Reátegui simboliza el respaldo del Gobierno a los agentes que enfrentan la delincuencia en condiciones difíciles. Para Jerí, se trata de un mensaje claro: la Policía contará con apoyo político y reconocimiento cuando actúe con firmeza y dentro de la ley.