Accidente del Metropolitano en av Angamos: ATU inicia acciones preventivas y acompañamiento a víctimas

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el choque de tres buses del Metropolitano ocurrido en la vía troncal, a la altura de la estación Angamos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que viene acompañando a los pasajeros heridos y sus familias.

La entidad detalló que 44 personas resultaron afectadas y fueron trasladadas a las clínicas Javier Prado y Vesalio, así como al Hospital Casimiro Ulloa.

"En estos lugares se activaron el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y otras pólizas de seguro con lo que se están brindando las atenciones médicas necesarias", precisó la ATU.

🔴 #COMUNICADO | Con relación al accidente que involucró a tres vehículos del Metropolitano a la altura de la estación Angamos, la ATU informa a la ciudadanía lo siguiente. pic.twitter.com/oedALOZmbq — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 27, 2025

Asimismo, la institución aseguró que su personal "continúa con el acompañamiento a los afectados y sus familiares en los mencionados centros de salud", con el fin de garantizar que reciban la atención adecuada.

Protocolos de emergencia activados

Según indicaron, apenas ocurrido el accidente, la ATU puso en marcha su protocolo de emergencia con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Salud (Minsa), los Bomberos y personal de la entidad.

Gracias a este despliegue se pudo atender de manera inmediata a los heridos y facilitar la movilidad en la zona. "Efectivos de la PNP y personal de la ATU agilizaron la circulación de los buses de manera temporal por la vía destinada a vehículos particulares", manifestó la misiva.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En declaraciones para Exitosa, el brigadier del Cuerpo de Bomberos, Iván Lazo, informó que el triple choque de buses del Metropolitano ha ocasionado que alrededor de 45 personas resulten lesionadas. Además, indicó que, por el momento, no se han... pic.twitter.com/r18T9VMMUF — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2025

La entidad resaltó que la prioridad fue la rápida asistencia a los pasajeros y la continuidad del servicio en medio de la contingencia.

Investigación y sanciones

Con relación a las medidas posteriores, la ATU confirmó el inicio de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. "La ATU ha dispuesto el inicio inmediato de las investigaciones correspondientes para determinar las causas de este accidente, tomar acciones preventivas y aplicar las sanciones correspondientes, de ser el caso", señaló la institución.

El organismo de transporte subrayó que los resultados de estas indagaciones permitirán implementar acciones de mejora y prevenir hechos similares en el futuro.

Además, garantizó que, si se determina responsabilidad de alguna de las empresas operadoras, se impondrán las sanciones que correspondan conforme al marco legal.

Este accidente en la vía del Metropolitano es el segundo que se registra en el mes de agosto del año 2025. Como se recuerda, a inicios de temporada, una custer, denominada El Anconero, invadío el carril exclusivo y terminó impactando contra una unidad troncal del transporte público anteriormente mencionado, dejando el saldo de tres personas muertas.

De esta manera, se conoció que la ATU iniciará las investigaciones correspondientes, luego del accidente en la avenida Angamos, cerca a una estación del Metropolitano, que dejó por lo menos 44 personas heridas.