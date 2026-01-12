José Jerí respalda declaraciones de Ernesto Álvarez sobre transportistas: "No se pueden descartar infiltrados"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, respaldó las declaraciones del premier Ernesto Álvarez sobre los transportistas pero aclaró que se refería a la presencia de "infiltrados" de bandas criminales en el sector.

Aclara palabras del PCM

Luego de sostener una reunión con los diferentes líderes gremiales del sector transporte para realizar una hoja de ruta contra la criminalidad, el mandatario fue cuestionado por las criticadas palabras del primer ministro, en el que acusa a los transportistas de formar parte de las bandas criminales que extorsionan sus empresas.

"Hay que entender el contexto en que se da las declaraciones. Ya he conversado con el premier, hemos convenido en que hay situaciones muy puntuales, muy precisas que se pueden presentar en cualquier espacio. No se puede descartar tampoco ello, que hay elementos infiltrados lamentablemente en cualquier sector", explicó.

Asimismo, apoyó lo dicho en cuanto a que el paro se da por "intereses políticos", pues estamos en el marco de las Elecciones Generales del 2026, sin embargo, expresó su confianza en que al margen de las aspiraciones políticas que existan, hay una unidad en que se debe combatir la criminalidad contra los transportistas y demás sectores.

Declaraciones de Ernesto Álvarez

En diálogo con el programa 24 horas, el premier fue consultado sobre su opinión respecto a esta nueva paralización convocada ante los constantes ataques contra los trabajadores del transporte público y el sentimiento de desolación por parte del Estado.

"Si, evidentemente, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña, solamente las elecciones parlamentarias que empieza, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio", opinó Álvarez.

Durante la entrevista hizo una grave acusación, al asegurar que los propios transportistas brindan información a las bandas criminales que extorsionan a la empresas.

"Lamentablemente si, así como hay malos policías, malos fiscales, también hay malos transportistas, (...) que dan información o integran inclusive a la banda criminal. El sector transportes es un sector muy complejo y está teñido de informalidad", afirmó.

La declaración generó diversas reacciones en el sector de transportistas, principalmente la unión de los gremio para establecer una única fecha para el paro de transportistas que será el 14 de enero. Asimismo, exigieron pruebas ante acusaciones.

"Le exijo pruebas, le exijo qué demuestre qué dirigente o qué transportista está metido en actos criminales contra nosotros mismos", señaló el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana.

Es tras ello que el presidente José Jerí, respaldó las declaraciones del premier y aclaró que se refería a los infiltrados en las empresas de transporte público que vienen sufriendo de la extorsión.