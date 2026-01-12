RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
¡Totalmente enamorado!

Adolfo Aguilar y su romántica celebración de aniversario junto a su novio José Ortiz: "Te amo"

Adolfo Aguilar compartió con sus seguidores una tierna celebración de aniversario junto a su novio José Ortiz. La pareja demostró que el amor sigue más fuerte que nunca.

Adolfo Aguilar celebra su aniversario junto a su novio
Adolfo Aguilar celebra su aniversario junto a su novio (Difusión)

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 12/01/2026

Adolfo Aguilar celebró un año más de relación con su novio José Ortiz y no dudó en compartirlo con todos. A través de un emotivo video, se les vio felices, sonrientes y súper cómplices en una romántica celebración que derritió las redes sociales.

Adolfo Aguilar y su romántica celebración

El romántico aniversario comenzó con una cena en un restaurante donde Adolfo Aguilar y José Ortiz disfrutaron de una velada íntima. Entre risas y miradas cómplices, el conductor no dudó en dedicar unas palabras cargadas de amor a su pareja: "Otro año compartiendo la vida contigo y confirmando que sí, eras tú. Gracias por tanto. Te amo".

Adolfo Aguilar cerró el post dejando claro que la pasaron increíble en la celebración: "Y por si les provoca saber, la comida estuvo alucinante".

La publicación se llenó rapidísimo de mensajes de cariño de amigos, colegas y seguidores, todos felicitando a la pareja y deseándoles muchos años más juntos.

Adolfo Aguilar y su propuesta de matrimonio

Cabe recordar que en enero de 2025, Adolfo Aguilar sorprendió a José Ortiz con una propuesta de matrimonio durante una función de teatro. El emotivo momento quedó registrado y se convirtió en uno de los recuerdos más especiales para la pareja.

"Desde la primera vez que lo vi supe que era él", mencionó Adolfo Aguilar antes de arrodillarse para preguntarle a José Ortiz si quería casarse con él. 

Ante la propuesta, José Ortiz dijo que sí sin pensarlo y lo celebraron con un beso y un abrazo que emocionó a todos los presentes. Hoy, la pareja vive esta etapa con serenidad, alegría y sin presiones, disfrutando plenamente de su historia de amor.

¿Quién es José Ortiz, el novio de Adolfo Aguilar?

José Antonio Ortiz Fernández, prometido de Adolfo Aguilar, es un comunicador y productor audiovisual peruano que ha sabido mantener su vida personal lejos de los reflectores. 

Aunque es comunicador y egresado del Instituto San Ignacio de Loyola desde 2019, José Ortiz apuesta por la discreción y un perfil bajo. Aun así, no descarta darse una oportunidad frente a cámaras en el futuro, mientras vive su relación con Adolfo Aguilar lejos del escándalo y con mucha complicidad.

Así, Adolfo Aguilar celebró un año más de relación con José Ortiz y volvió a dejar en claro que atraviesa un gran momento personal. Con una romántica cena, un emotivo mensaje y mucha complicidad, la pareja compartió su felicidad en redes sociales, recibiendo el cariño de seguidores y amigos del medio.

