Mesías Guevara: "Queremos liberar al Perú de la mafia corrupta que gobierna desde el Congreso"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, aseguró que su partido tiene como objetivo "liberar al Perú de las mafias corruptas que gobiernan desde el Congreso".

Partido Morado buscará atender al "Perú invisible"

Según Guevara, actualmente existe un "Perú invisible" que corresponde al 85% de peruanos que aun no deciden por quién votar, cifra que, según señala, se refleja en las encuestas.

"El Perú invisible existe porque tenemos un Estado ausente, corrupto, ineficaz. Entonces, el desafío es ir de ese Estado ausente a un Estado presente. De Estado corrupto a un Estado transparente", precisó.

Para ello, el político de 62 años propuso una "gran transformación" en la gestión pública, con sólidas bases en la transformación digital en cada uno de los sistemas del Estado, con el fin de agilizar los procesos de trámites en favor de la ciudadanía.

"Venimos conversando sobre el tema de la instalación de la fibra óptica, de la digitalización. Nosotros queremos poner el poder en las manos de los ciudadanos. A través de la digitalización, podríamos acceder a pedir citas en un hospital sin hacer colas", agregó.

Mesías Guevara, del Partido Morado, destaca la problemática de un "Perú invisible".

Asimismo, parte de sus propuestas es "denunciar a los corruptos para buscar un Estado transparente", además de generar mayor empleo al dinamizar la economía. "Por ejemplo, el fortalecimiento de la agricultura, para hacerle fácil la vida a los emprendedores", señaló.

Guevara recalcó que el propósito del Partido Morado de cara a las Elecciones Generales 2026 es liberar al país "de las mafias corruptas que gobiernan del Congreso".

"Queremos que le devuelvan la dignidad a ese Perú invisible. Para, de esa manera, generan empleo, para devolverle la esperanza al pueblo peruano", finalizó.

JNE convoca a accesitaria de Carlos Anderson para asumir su cargo

El Jurado Nacional de Elecciones convocó a Judith Laura Rojas para que asuma el cargo de congresista, en reemplazo del fallecido parlamentario Carlos Anderson Ramírez, al ser su accesitaria.

A través de la Resolución N° 0004-2026-JNE, publicado en el boletín de Normal Electorales del Diario Oficial El Peruano, fue oficializada la medida que convoca a Judith Laura para que asuma el cargo de congresista de la República, con el fin de completar el periodo legislativo 2021-2026, y se le otorgará la credencial de la faculta en el puesto.

Judith Laura Rojas es docente y artista, con participación activa en actividades culturales y educativas. Su perfil se ha vinculado más a la promoción de valores comunitarios que a la política tradicional.