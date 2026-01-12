Trujillo: Explosión en discoteca deja dos heridos durante presentación de Orquesta Zaperoko

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la madrugada de este domingo 12 de enero, una explosión se registró a las afueras de una discoteca en Trujillo dejando dos personas heridas. El incidente se registró cuando la Orquesta Zaperoko realizaba su presentación musical ante cientos de asistentes.

Explosión en discoteca de Trujillo deja dos heridos.

Como se muestra en las imágenes tomadas por uno de los espectadores, los integrantes de la banda salsera venían interpretando su mítico tema 'La Revancha' cuando de pronto un fuerte estruendo los obliga a detenerse y ponerse a buen resguardo.

Como era de esperarse, los asistentes de este local, ubicado en en la avenida César Vallejo en el distrito de Víctor Larco, entraron en pánico buscando ponerse a salvo. Lamentablemente, la explosión dejó a dos heridos quienes fueron llevados de inmediato al hospital más cercano.

Agentes de la Policía Nacional del Perú respondieron a la emergencia haciéndose presentes en el lugar de los hechos. De acuerdo a los primeros reportes, el hecho se habría como respuesta a la negativa de los dueños de este local a pagar cupos a una banda de extorsionadores.

Zaperoko emitió comunicado tras atentado sufrido en Trujillo.

Zaperoko se pronuncia

A través de sus redes sociales, la Orquesta Zaperoko emitió un comunicado sobre los hechos ocurridos en Trujillo y señalaron que, por suerte, ninguno de sus integrantes resultó herido por la explosión. A su vez, aclararon que las autoridades correspondientes ya se encuentran atendiendo el caso para dar con los responsables de los mismos.

Finalmente, agradecieron a todos sus seguidores quienes les mostraron apoyo y solidaridad por lo ocurrido.

"Gracias a todos por los mensajes y la preocupación tras lo ocurrido en nuestra última presentación en Trujillo. Queremos informarles que todos los integrantes de Zaperoko se encuentran bien. El incidente ya está siendo evaluado por las autoridades correspondientes, en coordinación con los organizadores del evento, quienes se encargarán de esclarecer lo sucedido. Agradecemos de corazón el cariño y el apoyo de siempre. Seguimos adelante con fe y responsabilidad", indicaron.

Es importante precisar que esta no es la primera vez que agrupaciones musicales son víctimas de atentados vinculados a la extorsión ya que Agua Marina, Armonía 10 y otros artistas fueron afectados por este flagelo que impera en gran parte del país.

