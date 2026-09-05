Johanna San Miguel revela el difícil episodio que vivió tras finalizar relación con expareja: "Fue devastador"

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz Johanna San Miguel fue la más reciente invitada de la temporada 3 del podcast de Magaly Medina. En este diálogo con la popular conductora de espectáculos, la exfigura de América Televisión abrió su corazón y narró uno de los episodios más difíciles que le tocó vivir luego de finalizar su relación con una expareja.

Johanna San Miguel pudo haberse casado con expareja

La exconductora del reality de competencia 'Esto es guerra' reveló a la 'Urraca' que se siente en el mejor momento de su vida a sus 58 años porque considera que está en un estado de paz y que las cosas que ocurren lo toma como "aprendizaje" lo que para ella resaltó que tiene "un valor infinito".

Al ser consultada por Medina si es que le gusta vivir sola, la artista recordada 'Queca' del fenecido programa 'Pataclaun' afirmó que sí y que no le tiene miedo a la soledad que era algo que ella sí lo tenía antes. Acerca de ello, agregó que pese a ello sí ha convivido con el padre de su hijo por ejemplo, así como con otras exparejas.

Entre esas relaciones que tuvo, remarcó que convivió ocho años con una pareja formal. Comentó que fue el compromiso más estable que tuvo y hermoso. Incluso llegó a confesar que estuvieron a punto de llegar al altar juntos, sin embargo, la historia no tuvo el final esperado, por lo que la separación fue un fuerte golpe.

"Yo tenía un hogar conformado. Pedida de mano, proyecto de casarse. (¿Qué pasó? ¿Por qué no concretaron? Se dieron situaciones ... pedida de mano con arrodillada y yo dije sí. Pedida en el norte con una celebración en el norte, música criolla que a mí me encanta, pero bueno la vida nunca es como uno siempre quiere y tomamos diferentes caminos", contó.

La separación fue un duro golpe para Johanna San Miguel

Señaló que esa distancia suscitada entre ella y su expareja sucedió luego de pensar en casarse y que sintió que la relación se enfrió, pero eso no fue lo más doloroso sino lo que vino después de decidir separarse.

"Ya cuando nos separamos para mí fue devastador. (¿Quién tomó la decisión tú o él?) Él y yo, es como medio entre los dos. Cuando te dicen: 'Mira ya no quiero estar contigo porque ya no estoy enamorado de ti', me parece lo mejor. Es lo más honesto porque sino tú te estás haciendo pajaritos. En esta situación fue muy rápido, no me la veía venir (...) Horrible, he llorado todo lo que no te puedes imaginar", sostuvo.

Es así como la exconductora de televisión Johanna San Miguel le confesó a Magaly Medina que tuvo una relación de 8 años con una pareja formal con la que se iba a casar, sin embargo, el proceso de separación le afectó mucho hasta tal punto de calificarlo como "devastador".