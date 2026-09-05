Emergencia hídrica: Midagri recibe presupuesto millonario para contrarrestar El Niño

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno autorizó una transferencia de 346.8 millones de soles a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para financiar actividades de preparación y respuesta frente a los efectos del peligro inminente por déficit hídrico asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Mecanismo de financiamiento y alcance de la transferencia al Midagri

La disposición presupuestal aprobada por el Ejecutivo busca mitigar el impacto negativo del estrés hídrico en las zonas agrícolas más vulnerables del país. La inyección de recursos permitirá desplegar infraestructura temporal, adquisición de insumos de emergencia y apoyo técnico directo para mitigar los daños previstos en la producción de alimentos.

Los fondos canalizados desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas serán administrados por el sector agrario para acelerar la respuesta operativa. Esta medida busca garantizar la sostenibilidad de las actividades agropecuarias en las regiones que ya han sido declaradas en estado de emergencia por el riesgo inminente de sequía.

El enfoque prioritario del gasto estará orientado a contener las pérdidas de cultivos de panllevar y asegurar el abastecimiento de agua para la ganadería. Con ello se pretende proteger la economía de los pequeños productores rurales que dependen de la campaña agrícola estacional.

Criterios de elegibilidad y exclusiones para los beneficiarios

La norma fija un marco de focalización socioeconómica riguroso para asegurar que la ayuda gubernamental llegue exclusivamente a los productores con menor capacidad de resiliencia. Los requisitos técnicos exigen límites específicos en la extensión de las tierras cultivables, el tamaño del hato ganadero y la condición de vulnerabilidad social registrada en las mediciones oficiales.

Asimismo, la validación del padrón de agricultores y ganaderos estará a cargo de las plataformas del sector, garantizando el registro formal de los solicitantes antes de la entrega de bienes o servicios. Este procedimiento administrativo busca dotar de transparencia a la distribución de los recursos públicos en los distritos intervenidos.

Por otro lado, se han establecido reglas claras para evitar la duplicación de coberturas estatales en un mismo periodo fiscal. Aquellos agricultores que ya hayan sido atendidos por intervenciones de prevención de heladas y friajes quedarán excluidos de este fondo extraordinario, asegurando un reparto equitativo del presupuesto entre las familias afectadas.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) asumirá la responsabilidad de coordinar la ejecución eficiente de los 346.8 millones de soles para resguardar el abastecimiento hídrico del sector agropecuario y proteger la seguridad alimentaria en el país.