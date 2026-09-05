Nuevas fechas para el Ascenso Docente 2026: Minedu oficializa cambios en el cronograma

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) modificó el cronograma Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica correspondiente al 2026, debido a dificultades operativas y logísticas para contratar los servicios necesarios para aplicar las pruebas nacionales.

Motivos de la reprogramación y marco normativo

La modificación técnica del calendario quedó formalizada en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución Viceministerial N.° 157-2026-MINEDU. La disposición fue sustentada por la Dirección de Evaluación Docente tras identificar inconvenientes operativos para contratar los servicios requeridos en la aplicación de las evaluaciones.

El reajuste comprende no solo a los maestros de la Carrera Pública Magisterial regulada por la Ley N.° 29944, sino también a los docentes de Educación Básica de instituciones administradas por los ministerios de Defensa e Interior. Las autoridades precisaron que este cambio no implicará gastos adicionales para el erario público, utilizándose los fondos del año fiscal vigente.

La fecha central del examen presencial se trasladó de su programación inicial de septiembre hacia fines de octubre. Con esta prórroga, el sector busca garantizar una óptima organización de las sedes de rendición a nivel nacional y asegurar condiciones de transparencia para todos los postulantes inscritos.

Calendario actualizado de la Prueba Nacional y sus etapas

Las fechas aprobadas en los anexos normativos del concurso quedan estructuradas del siguiente modo para los docentes participantes:

Publicación de locales de evaluación: 12/10/2026.

12/10/2026. Aplicación de la Prueba Nacional: 25/10/2026.

25/10/2026. Publicación de resultados preliminares: 05/11/2026.

05/11/2026. Presentación de reclamos sobre el puntaje: Del 06/11/2026 al 12/11/2026.

Del 06/11/2026 al 12/11/2026. Resolución de reclamos: Del 06/11/2026 al 19/11/2026.

Del 06/11/2026 al 19/11/2026. Actualización excepcional de DRE o UGEL para el legajo: Del 09/11/2026 al 17/11/2026.

Del 09/11/2026 al 17/11/2026. Publicación de resultados finales de la Prueba Nacional: 20/11/2026.

Tras la rendición de la prueba a finales de octubre, los maestros podrán hacer seguimiento a sus resultados desde los aplicativos digitales dispuestos en la web del sector. El proceso de calificación contempla un período formal de apelaciones antes de la entrega de la nómina definitiva.

Con el cierre del trámite en noviembre, el personal acreditado avanzará a las fases descentralizadas de evaluación para culminar el procedimiento de ascenso. Toda la información actualizada permanece disponible en la plataforma institucional del ministerio.

En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu) busca garantizar la correcta ejecución del concurso de ascenso de escala magisterial, asegurando la transparencia del proceso y respetando los derechos de los miles de profesores que buscan progresar dentro de la Carrera Pública Magisterial.