Adolescente se trepa y cae desde un puente peatonal en San Miguel mientras era grabado por sus amigos: se encuentra hospitalizado

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un juego entre amigos terminó en una emergencia. Un adolescente fue trasladado de urgencia a un hospital luego de caer desde un puente peatonal en el distrito de San Miguel mientras grababa un video trepado del puente.

Las imágenes muestran que, tras el accidente, los jóvenes dejaron de grabar y corrieron a auxiliar a su amigo apenas cayó de la estructura. Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al adolescente al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica especializada.

El hecho generó alarma entre los transeúntes y reabre el debate sobre la necesidad de promover conductas seguras en espacios públicos para prevenir accidentes que pueden dejar graves secuelas.

Testigos auxiliaron al menor tras la caída

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los instantes posteriores a la caída, cuando varias personas rodean al menor mientras esperan la llegada de los paramédicos. Minutos después, personal de emergencia logró estabilizar al adolescente antes de trasladarlo al hospital para recibir atención especializada.

Las autoridades también vienen recopilando la versión de los jóvenes que se encontraban con la víctima al momento del accidente, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída.

Según el reporte policial, tanto el adolescente como el grupo de amigos con el que se encontraba habrían ingerido bebidas alcohólicas antes del incidente. No obstante, las circunstancias exactas del hecho continúan siendo materia de investigación.

Lo que parecía ser un juego entre amigos terminó en un grave accidente en el distrito limeño de San Miguel.



Un adolescente cayó desde un puente peatonal ubicado en la intersección de las avenidas Venezuela y Universitaria luego de colgarse de la estructura mientras sus... pic.twitter.com/67fbCOLkcj — Perú21 (@peru21noticias) July 22, 2026

¿Qué hacer si una persona sufre una caída?

Si ocurre un accidente de este tipo, actuar correctamente puede evitar complicaciones mayores mientras llegan los equipos de emergencia. Las recomendaciones son:

Llamar inmediatamente al 116 de los Bomberos o al 106 del SAMU para solicitar atención médica.

o al para solicitar atención médica. No mover al herido si existe la sospecha de lesiones en la columna, cuello o cabeza, salvo que permanezca en una zona de peligro.

si existe la sospecha de lesiones en la columna, cuello o cabeza, salvo que permanezca en una zona de peligro. Verificar si la persona está consciente y respira normalmente.

Evitar darle alimentos, bebidas o medicamentos.

Mantener despejada la zona para facilitar el trabajo del personal de emergencia.

Los especialistas también recomiendan que cualquier golpe en la cabeza sea evaluado por personal médico, incluso si la persona permanece consciente, ya que algunas lesiones internas pueden manifestarse horas después del accidente.

El accidente ocurrido en San Miguel recuerda que un momento de diversión puede convertirse en una tragedia cuando no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Promover la prevención, supervisar las actividades de niños y adolescentes y fomentar una cultura de autocuidado son acciones clave para evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse y proteger la integridad de quienes utilizan diariamente los espacios públicos.