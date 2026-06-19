Padres 24/7: la otra misión de los trabajadores del SAMU, listos para las emergencias

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), las emergencias no tienen horario porque las emergencias aparecen en cualquier momento. En ese sentido, la misión de los trabajadores cumple una función primordial porque deben estar atentos a todo lo que ocurre y acudir. No obstante, esta ardua labor en favor de la población es ejercida por padres de familia que reparten su tiempo entre la vida laboral y sus responsabilidades con sus hijos.

Dado el marco del Día del Padre, los trabajadores de SAMU comparten cómo equilibran su vocación de servicio con la responsabilidad más importante de sus vidas: ser padres.

Labores médicas que están a disposición de la población

A poco tiempo del Día del Padre, los trabajadores del SAMU han compartido sus historias, mencionando la importancia de organizar sus funciones en el trabajo y en sus casas para estar involucrados en la crianza de sus hijos. Uno de ellos es Walter Picoya, médico del SAMU con 11 años de servicio, quien llegó a Lima desde Lambayeque hace 14 años con la finalidad de velar por el bienestar de su familia. Actualmente está casado y es padre de dos hijos.

Siguiendo esa línea, Walter reconoce que las largas jornadas son la que más sacrificios personales requieren porque tiene que organizar sus tiempos para dedicar espacio a sus menores hijos y acompañar su crecimiento. Otro de sus compañeros que lo acompañan en sus jornadas laborales es el licenciado Donny Ruiz, que tiene 7 años en el SAMU y recientemente ha sido padre de una menor de 1 año, junto a su esposa que también trabaja en el sector salud.

Por su parte, Aldo Cedamanos Vásquez lleva 13 años conduciendo ambulancias del SAMU y participando en vuelos humanitarios para trasladar pacientes desde diferentes regiones del país. Al finalizar sus jornadas, inicia otra misión: cuidar y formar a sus hijos Marcelo y Moisés, de 9 y 7 años.

Desde hace tres años es padre soltero y se convirtió en el principal soporte de su hogar. Para Aldo, cada turno y cada esfuerzo realizado en su trabajo tienen una motivación clara: brindarles un mejor futuro a sus hijos.

En esta próxima fecha especial, la institución reconoce la labor de los padres que brindan su vida al cuidado de los demás en casos de emergencia que comprometen la vida de los ciudadanos que llaman a la línea del SAMU.