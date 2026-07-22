Luto en el periodismo: Respetado periodista que cubría hechos importantes fallece y genera tristeza en colegas

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El periodismo se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento de un respetado y querido periodista que realizó la cobertura de hechos importantes. La lamentable noticia fue confirmada por el medio de comunicación en el que trabajaba y generó tristeza en sus colegas.

Respetado periodista pierde la vida: ¿De quién se trata?

El rubro de la prensa de Bolivia vive un momento lúgubre tras conocerse que el destacado periodista Yerko Guevara partió a la eternidad la tarde del último martes, 21 de julio, al promediar las 6: 15 p.m. (hora local) en una clínica de Santa Cruz, si bien no se conocen las causas de su deceso, trascendió que estaba delicado de su salud desde hace unos días.

El acontecimiento fue difundido en la página web y redes sociales de su centro de labores generando gran pesar en toda la sociedad boliviana, en particular a sus colegas periodistas. Su trayectoria, pasión y profesionalismo por su oficio lo hicieron merecedor de diversos reconocimientos.

Trabajó durante 18 años en la Red Unitel, medio que informó acerca de la partida del periodista. Guevara siempre estaba dispuesto a las coberturas de los temas, sean éstos regionales o nacionales. Quienes trabajaron con él o compartieron coberturas de prensa lo recuerdan con mucho respeto y aprecio.

Hace meses atrás había celebrado con gran entusiasmo el periodo de su estadía en el medio de comunicación a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

"Agradecido y bendecido con Dios por permitirme seguir un año más en mi segunda casa Unitel HD, hoy celebró 18 años, que se vengan muchos más para seguir contando nuevas historias para Bolivia y el mundo. Gracias a mis hijos por ser el motor de cada día de mi vida y a mis padres que nos cuidan desde el cielo", escribió en aquella oportunidad.

Cabe señalar que, desde el medio televisivo informaron que el velorio del periodista Yerko Guevara se inició ayer martes y el miércoles será llevado hasta su última morada en el que familiares, amigos y colegas le darán el último adiós.

Multifacética trayectoria y reacciones tras su fallecimiento

El destacado hombre de prensa, oriundo de Santa Cruz, se inició en el periodismo en 1995, desde la radio, luego pasó al periodismo televisivo, donde se destacó en diferentes momentos y facetas.

Además, la casa televisiva en la que laboraba destacó que era multifacético y que le apasionaba la economía al igual que la economía. Gracias a ello tuvo la oportunidad de cubrir dos momentos históricos en los últimos años suscitados en Bolivia como es el caso de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y la detención de Leopoldo Fernández.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó sus condolencias a la familia y resaltó el profesionalismo que caracterizó a Guevara en cada cobertura.

"Una triste noticia para el periodismo cruceño y nacional. QEPD, Yerko Guevara, un profesional íntegro y muy respetuoso, que siempre trató con respeto y profesionalismo a cada uno de sus entrevistados", expresó.

Además, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Marco Antonio Curi,lo calificó como "un gran amigo, excelente periodista" y como ex secretario general de dicha institución.

Es así como, gran conmoción en el periodismo boliviano ha generado el fallecimiento del hombre de prensa Yerko Guevara tras entrar a una clínica en el departamento de Santa Cruz. Colegas y amigos lo despidieron con tristeza.