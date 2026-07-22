FBI decomisó dispositivos de Claudio Tapia, presidente de la AFA, y otros dirigentes: Fueron citados a declarar

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Previo a emprender su viaje de retorno a Argentina junto al plantel de la selección tras perder la final del Mundial 2026 por 1-0 ante España, el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia junto a otros dirigentes vivieron un momento de tensión debido a que el FBI decomisó sus dispositivos y ahora fueron citados a declarar ante la justicia de Estados Unidos.

Agentes de FBI intervinieron a 'Chiqui' Tapia y otros dirigentes de la AFA

El hecho se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York en el que los agentes del FBI solicitaron sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos al mandamás del ente rector del fútbol argentino.

De igual manera, también les habrían retirado computadoras y teléfonos a otros directivos de la AFA del vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que partió con rumbo a Buenos Aires, el último lunes, 20 de julio.

Este procedimiento de las autoridades norteamericanas provocó una demora en la partida de la aeronave. En un principio el despegue estaba programado originalmente para las 6 a.m. (hora de Estados Unidos), finalmente se logró realizar cerca de las 8:15 a.m.

A consecuencia de ello, también se retrasó la llegada del plantel que dirige Lionel Scaloni al aeropuerto internacional de Ezeiza donde miles de hinchas aguardaban para recibir al seleccionado subcampeón del mundo.

Cabe señalar que, en este vuelo no viajabna Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán y figura de la Albiceleste retornó a suelo argentino un día después en su avión privado y luego se dirigió a su natal Rosario para reunirse con su familia.

🔴La Justicia de Estados Unidos incautó los teléfonos de Claudio "Chiqui" Tapia y otros dirigentes de la AFA



😱Sucedió antes del regreso de la Selección Argentina



Fueron citados a declarar el 30 de julio👀#LaGranJugada pic.twitter.com/E5YrLrcoM5 — Rock&Pop Paraguay (@rockandpop955) July 22, 2026

Citados a declarar ante la justicia de Estados Unidos

El episodio se enmarca en medio de una investigación que llevan adelante fiscales federales y el FBI sobre movimientos financieros vinculados a la AFA y a empresarios relacionados con la casa matriz del fútbol argentino.

Como parte de las medidas dispuestas por el tribunal federal, 'Chiqui' Tapia y otros altos dirigentes de la AFA han sido formalmente citados a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



📰 https://t.co/MFocSWATke pic.twitter.com/3s70whcx7l — AFA (@afa) July 22, 2026

Vale indicar que, la causa judicial busca esclarecer los movimientos y la administración de los acuerdos de patrocinio, derechos de transmisión y la organización de partidos en el exterior.

Al cierre de esta nota, se pudo conocer que la Asociación de Fútbol de Argentina desmintió que el operetivo desarrollado por el FBI y que la citación se encuentra dirigido a un tercero "a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas".

Como vemos, previo a que la selección de Argentina retorne a su país, diversos medios argentinos informan que agentes de FBI incautaron dispositivos electrónicos, entre celulares y computadoras, al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros dirigentes de la institución.