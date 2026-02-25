Leslye Lazo, integrante del Parlamento Andino, explica la importancia de la entidad: "Fortalece la diplomacia parlamentaria"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El próximo 12 de abril, millones de peruanos acudirán a las urnas para participar en las Elecciones Generales 2026. Este proceso no solo definirá al nuevo presidente de la República, a los integrantes del Congreso (senadores y diputados), sino también a los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, pero ¿Cuántos ciudadanos conocen realmente qué funciones cumple el este órgano supranacional?

En medio de la limitada difusión pública sobre este órgano supranacional, la parlamentaria andina Leslye Lazo aparece como una voz especializada para explicar el impacto concreto de esta institución en políticas ambientales, derechos de la mujer, educación y armonización normativa regional.

¿Qué es el Parlamento Andino?

Es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración y está conformado por representantes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Además, cuenta con miembros observadores como el Reino de Marruecos, la República de Turquía y el Reino de España, lo que refleja el interés internacional por el fortalecimiento institucional y la integración regional.

En los comicios, los peruanos elegirán a cinco parlamentarios andinos titulares y dos suplentes por cada uno, quienes representarán al país durante cinco años. Su labor consiste en coordinar políticas regionales, impulsar marcos normativos y promover iniciativas conjuntas frente a desafíos compartidos como el cambio climático, la migración, la integración comercial y los derechos digitales.

Además, Lazo señaló que el Parlamento Andino no es una instancia simbólica, sino es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, elegido por voto popular, que tiene entre sus principales funciones:

Leslye Lazo aseguró que el Parlamento Andino es clave para el Perú.

Armonizar marcos normativos entre países andinos.

Impulsar el Derecho Comunitario Andino.

Supervisar políticas regionales en temas económicos, sociales y ambientales.

Fortalecer la diplomacia parlamentaria.

Durante su gestión, Lazo ha ocupado la vicepresidencia en comisiones estratégicas como Desarrollo Sustentable y Mujer y Género. En dichos espacios promovió marcos normativos vinculados a la protección de la biodiversidad, lucha contra la deforestación, la inclusión femenina en ciencia y el empoderamiento económico de las mujeres.

"La integración no es un discurso político; es una herramienta concreta para enfrentar problemas comunes como el cambio climático, la violencia de género o el comercio informal transfronterizo", sostuvo Lazo en distintos foros académicos y parlamentarios.

Agregó que, si bien no emite leyes de cumplimiento obligatorio como un congreso nacional, sí aprueba recomendaciones, marcos normativos y propuestas que pueden ser adoptadas por los gobiernos y otros órganos del sistema andino. Además, ejerce funciones de control político y seguimiento a las decisiones del Consejo Andino de Cancilleres y de la Secretaría General de la CAN.