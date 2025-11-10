Advierten activación de quebradas en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín y Ucayali, desde la 1:00 p. m. del lunes 10 de noviembre al martes 11 del mismo mes y a la misma hora.

🟠 Hasta el 11/11 habría posible #ActivaciónDeQuebradas (nivel naranja) en varias provincias de los departamentos Áncash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Loreto, San Martín y Ucayali, de acuerdo al aviso de corto plazo del @Senamhiperu pic.twitter.com/Y5t1Jg8LS9 — COEN - INDECI (@COENPeru) November 10, 2025

El reporte del INDECI, es en consideración al Aviso N.º 314 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del Senamhi para los departamentos mencionados. En ese sentido, se esperan precipitaciones de moderada intensidad en Huánuco, Cajamarca y San Martín; además, el evento climatológico estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Desde la entidad en mención recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades, quienes, a su vez, deberán asumir los avisos con mucha responsabilidad para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.

INDECI recomienda medidas de preparación

En esa línea, el COEN exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.