Aeropuerto Jorge Chávez: Desvío vehicular por OBRAS del puente Santa Rosa inicia este 17 de mayo

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el inicio de las obras del Proyecto Puente Santa Rosa, considerada una de las construcciones viales más importantes del momento para mejorar el acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La obra será ejecutada por el Consorcio Puente Chalaco y es impulsada por el Estado peruano. Con esta intervención, el Gobierno busca fortalecer la integración logística entre Lima y Callao, además de optimizar el acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Como parte de esta primera etapa del proyecto, desde este domingo 17 de mayo a las 8:00 a. m. entrará en vigencia un plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Morales Duárez.

🚧⚠️ ¡Atención conductores!

Desde las 8:00 horas de este domingo 17 de mayo inicia la marcha blanca del plan de desvíos vehiculares en la av. Morales Duárez, como parte de las obras del Proyecto Puente Santa Rosa.



📍Toma tus precauciones y planifica tu ruta con anticipación.... pic.twitter.com/t9CL6PUNum — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 16, 2026

¿Cuál es la finalidad de este nuevo proyecto?

La ejecución de este proyecto busca ofrecer un acceso moderno y fluido hacia el nuevo terminal aéreo, cuya operación marcará un cambio clave en la conectividad de Lima y Callao. En ese sentido, el Puente Santa Rosa será la infraestructura definitiva que permitirá mejorar el tránsito de pasajeros, trabajadores y vehículos de carga que se dirijan al aeropuerto.

De acuerdo con el MTC, el plan de desvío ha sido diseñado para garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones durante el desarrollo de las obras. Además, dicho plan busca mantener la circulación vehicular y reducir el impacto de la congestión en una de las vías más transitadas del Callao.

⚠️ ¡Atención conductor!



Desde este domingo 17 de mayo, a partir de las 8:00 a. m., inicia la marcha blanca del plan de desvíos vehiculares en la av. Morales Duárez, como parte de las obras del Proyecto Puente Santa Rosa.



📹 En este video te mostramos las rutas de desvío... pic.twitter.com/mynb79mUcB — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 16, 2026

¿Qué avenidas estarán cerradas?

Las autoridades precisaron que la avenida Morales Duárez no será cerrada completamente. Esta medida busca asegurar la continuidad del tránsito, incluso, se habilitarán vías auxiliares y carriles con sentido inverso.

El plan de desvíos tendrá la instalación de señalizaciónes temporales en diversos puntos estratégicos de la zona intervenida.

Como parte de las medidas complementarias, también se realizarán ajustes en los semáforos y se contará con orientadores de tránsito que ayudarán en el desplazamiento vehicular y peatonal. Este tipo de medidas tienen como objetivo minimizar retrasos y ordenar el flujo de vehículos durante la etapa inicial de construcción.

El plan de tránsito fue elaborado teniendo en cuenta los lineamientos del Reglamento Nacional de Tránsito y el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor. Además, el proyecto fue coordinado previamente entre Provías Nacional, la Policía de Tránsito de la Región Callao y la Municipalidad Provincial del Callao.

Finalmente, con estos anuncios por parte de las autoridades, los usuarios pueden tomar sus precauciones en el recorrido por zonas aledañas a la construcción que se está ejecutando.