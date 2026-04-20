Alcalde provincial de Cusco rechaza disculpas de 'Cristorata' tras expresiones racistas: "Es inaceptable"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación de Christopher Puente Viena, más conocido como 'Cristorata', sigue complicándose con el pasar de los días. El influencer ha sido duramente criticado por lanzar expresiones racistas contra la gente del Cusco y de todo el sur del país tras conocer los resultados de las elecciones generales.

No aceptan sus disculpas

Luego de esta lamentable impase, el influencer expresó las disculpas del caso tras verse acorralado por gran parte de la opinión pública. Sin embargo, el alcalde provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja, no acepta estas excusas tras un extenso diálogo con Exitosa.

Durante una larga entrevista con Nicolás Lúcar, el burgomaestre se pronunció sobre este hecho y volvió a expresa su rechazó contra lo dicho por 'Cristorata' tal como lo indicó la Municipalidad Provincial del Cusco a través de un comunicado, además de declararlo persona no grata.

En esa misma línea, Beltrán exigió al Ministerio Público una sanción más que ejemplar contra este creador de contenidos frente a los agravios que deslizó contra la población de la capital arqueológica del país.

"Hemos rechazado enérgicamente las declaraciones emitidas por este sujeto y no solo hemos hecho el comunicado, sino que lo hemos declarado persona no grata. Exigimos al Ministerio Público que se le imponga las sanciones que correspondan por el delito que ha cometido", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, el alcalde provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja, rechazó los llamados a la insurgencia en medio del actual proceso electoral. La autoridad edil advirtió que este tipo de mensajes no solo genera inestabilidad, sino que... pic.twitter.com/KGTTJdunCe — Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

Presentan denuncia por discriminación

A su vez, Luis Beltrán indicó que su oficina no se quedará de brazos cruzados por lo que anunció que este mismo lunes 20 de abril está ingresando a las oficinas del Ministerio Publico una denuncia contra Puente Viena por el delito de discriminación.

Según precisó, tanto él como autoridad edil y gran parte de la ciudadanía cusqueña se han sentido más que ofendidos con lo dicho por el creador de contenidos en sus plataformas virtuales.

"Hoy está ingresando una denuncia penal al Ministerio Público desde la comuna provincial del Cusco por el delito de discriminación. Tengo la denuncia a la mano donde dice que este sujeto habría cometido este delito previsto en el artículo 323 del código penal. Son inaceptables las expresiones de este individuo que son totalmente denigrantes, ofensivas y discriminatorias contra el sur del país por lo que no aceptamos sus disculpas", añadió.

De esta manera, el alcalde provincial de Cusco, Luis Beltrán Pantoja, rechazó las disculpas de 'Cristorata' por sus expresiones racistas y anunció que presentaron una denuncia por discriminación contra el influencer ante el Ministerio Público.