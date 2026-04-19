'Cristorata': Municipalidad del Cusco declara a streamer como persona no grata tras comentarios racistas

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso del influencer Christopher Puente Viena, conocido como "Cristorata", generó una fuerte reacción institucional y social en el país. Tras difundir comentarios racistas contra la población andina durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la Municipalidad Provincial del Cusco lo declaró persona no grata, reafirmando su compromiso con la defensa de la dignidad y el respeto intercultural.

Declaraciones ofensivas y disculpas

Durante una transmisión, el creador de contenido utilizó expresiones como "burros de m..." y "no les llega el oxígeno al cerebro", en referencia a votantes de regiones como Puno, Cusco y Ayacucho. La difusión de estas frases provocó indignación inmediata en redes sociales y medios de comunicación.

Ante la presión pública, Puente Viena ofreció disculpas en X y en su canal de Kick: "Sí, no me voy a excusar. Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal. Asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho".

Posición de la Municipalidad del Cusco

A través de sus redes oficiales, el comunicado del municipio, encabezado por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, señaló que "Cusco no tolera el racismo. Cusco se respeta". La entidad calificó las expresiones como una afrenta a la identidad cultural andina y a los principios de inclusión, subrayando que este tipo de conductas son inaceptables en una sociedad democrática y multicultural.

Además, respaldó las acciones legales iniciadas por el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público, exigiendo sanciones ejemplares que sienten precedente frente a cualquier forma de discriminación.

Comunicado de la Municipalidad de Cusco

Cabe añadir que el abogado cusqueño Dennis Llamoca presentó una acción legal, precisando que las disculpas públicas no eliminan la responsabilidad penal, dado que se trata de un presunto delito común.

La Fiscalía inició diligencias preliminares que incluyen la toma de declaración del investigado, la revisión del material audiovisual y pericias técnicas. De acreditarse los hechos, el proceso podría derivar en sanciones penales y en el pago de una reparación civil a favor de la sociedad, considerando que los agraviados corresponden a colectivos vinculados a la identidad cultural andina.

Reacción pública y rechazo

La indignación se reflejó en miles de mensajes en redes sociales, donde usuarios exigieron sanciones inmediatas y cuestionaron la influencia de creadores de contenido que difunden discursos discriminatorios. Líderes de opinión y organizaciones civiles remarcaron que el caso debe servir como ejemplo para combatir el racismo en espacios digitales.

El caso de "Cristorata" pone en evidencia la tensión entre la libertad de expresión y la responsabilidad social en entornos digitales. La declaración de persona no grata por parte de la Municipalidad del Cusco y las investigaciones fiscales marcan un precedente institucional frente a discursos racistas. Más allá de las disculpas, el proceso legal determinará si las expresiones constituyen delito y qué sanciones corresponden.