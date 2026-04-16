Cristorata pide disculpas por comentarios racistas tras investigación de la Fiscalía: "No tiene justificación"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christopher Puente Viena, más conocido como Cristorata, se disculpó públicamente, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar en su contra por los insultos racistas que hizo contra personas de la sierra hace unos días. El streamer aseguró que no midió el nivel ofensivo de sus palabras y que ahora no le queda otra que aceptar las consecuencias de sus malas decisiones.

Cristorata se arrepiente de lanzar insultos racistas

A través de una transmisión en vivo en su plataforma de Kick, aseguró que su comportamiento no tiene justificación, aunque también intentó explicar la situación, señalando que estaba muy molesto por la coyuntura de las Elecciones Generales 2026.

"Lancé un comentario racista en mi stream y, obviamente, no tiene justificación. Me consumió el show, las personas, el momento y el enojo, y la c***; pedí disculpas a todos, lo que he vuelto a hacer aquí, en mi stream", indicó.

En esa misma línea, aseguró que no busca minimizar lo sucedido y acepta que cometió un error. "No maté ni le metí un puñete a nadie, pero eso no quiere decir que lo hecho no esté mal. Es parte de la vida equivocarse. La c*** muy fuerte, y lo sé muy bien", agregó.

Finalmente, se mostró sorprendido por las acciones que tomó el Ministerio de Cultura en su contra luego de esos polémicos comentarios. Christopher indicó que afrontará las consecuencias de lo que dijo y no se esconderá de las autoridades.

"No maté ni le metí un puñete a nadie, pero eso no quiere decir que lo hecho no esté mal. Es parte de la vida equivocarse. La c*** muy fuerte, y lo sé muy bien", sentenció.

Fiscalía investiga a Cristorata

La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos informó que se abrirá una investigación contra Puente por sus expresiones en agravio de la población indígena, emitidas durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick.

El Ministerio Público señaló que se trata de un caso de presunta vulneración de derechos fundamentales, por lo que se aplicará el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación étnico-racial.

En medio de la polémica, Cristorata optó por reconocer su error y ofrecer disculpas públicas, mientras enfrenta una investigación preliminar. Aunque intentó explicar el contexto de sus palabras, dejó claro que no busca justificarse. Ahora, el streamer asegura que asumirá las consecuencias legales y espera que este episodio sirva como una lección personal.