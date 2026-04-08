Ministerio Público cita a Diealis para declarar por caso agresión a su expareja, Verónika Rojas

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Ministerio Público citó a Diealis para que rinda su declaración en el marco de una investigación por presunta violencia, iniciada tras la denuncia presentada por su expareja. Esta diligencia forma parte de las acciones destinadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en medio de un proceso que continúa en etapa de recopilación de información.

Fiscalía cita a Diealis para declarar

De acuerdo con lo informado en 'Magaly TV, la firme', Diego Marcelino Aliaga Huamán deberá presentarse en dos fechas específicas establecidas por las autoridades, el 10 y el 14 de abril. Estas citaciones responden a la necesidad de avanzar con las diligencias fiscales, tomando en cuenta los elementos que ya han sido reunidos durante la investigación en curso, los cuales serán evaluados por el Ministerio Público.

En ese contexto, la defensa de la denunciante indicó que se mantienen vigentes medidas de protección a su favor. Dichas disposiciones prohíben cualquier tipo de acercamiento por parte del investigado mientras continúe el proceso, con el objetivo de resguardar la integridad de la presunta agraviada y evitar posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, se advirtió que, en caso de que Diealis no asista a las citaciones programadas, las autoridades podrían disponer su conducción o ubicación. Esta medida permitiría asegurar su presencia ante la Fiscalía y garantizar el cumplimiento de las diligencias, en un caso que sigue bajo evaluación y a la espera de nuevas actuaciones.

MIMP se pronuncia por caso Diealis

Tras este polémico caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) lanzó un comunicado en sus redes sociales anunciando que actuó de oficio en el caso de Verónica Rojas, una mujer víctima de violencia física y psicológica por parte de un streamer (Diealis), quien sería su expareja.

Ante lo ocurrido, solicitaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) realizar las diligencias preliminares y que se ejecuten las medidas de protección que ya fueron otorgadas por el Poder Judicial a la denunciante, que sostuvo que el ataque se habría provocado por una reacción de celos por parte del streamer, quien le reclamó por socializar con otras personas y le pidió que se retirara de la discoteca.

Es así que, la citación a Diealis marca un paso clave en la investigación fiscal, que busca esclarecer los hechos denunciados. Mientras continúan vigentes las medidas de protección, las autoridades advierten que su presencia es obligatoria, bajo riesgo de ser conducido, en un proceso que sigue en desarrollo.