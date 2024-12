Alcalde de Zorritos exige a Dina Boluarte apoyo para pescadores de Tumbes: "Que no sea un saludo a la bandera"

En diálogo con Exitosa, el alcalde de la municipalidad de Zorritos, Jaime Yacila, pidió que la presidenta de la República brinde apoyo a los pescadores tumbesinos afectados por oleajes anómalos.

En conversación con Pedro Paredes para el programa 'Hablemos Claro', el alcalde Jaime Yacila solicitó apoyo de parte del Gobierno para los pescadores de la localidad de Zorritos, quienes se encuentran en una situación crítica al no poder realizar sus labores, las cuales les permiten costear sus gastos del día.

Los oleajes anómalos han golpeado de gran manera al balneario porque afecta de manera directa a sus dos actividades de mayor peso como son la pesca y el turismo. Por ello, el alcalde del distrito solicitó que la presidenta Dina Boluarte no se olvide de las personas de Tumbes y mande ayuda.

"Hacemos un llamado al Gobierno central. A veces empadronan, piden, hacen y al final no entregan nada. Presidenta de la República apoye al humano pescador, al hermano tumbesino, que prácticamente no tiene nada, está endeudado y ha perdido sus embarcaciones. Esas familias quedan endeudadas. Que no solamente sea un saludo a la bandera, no solamente se debe venir a visitar sino a actuar", exclamó.