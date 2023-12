Alejandro Salas dice no arrepentirse de haber formado parte del gobierno de Pedro Castillo: "Lo volvería a repetir"

El exministro del gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas, dijo no haberse arrepentido de formar parte del gobierno del expresidente. Según precisó, sirvió al país de manera correcta e íntegra y lo volvería a hacer.

En diálogo con el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el extitular del MTPE indicó que "nadie era mago" para saber que el mandato del exjefe de Estado iba a terminar con un fallido golpe de Estado. Asimismo, dejó en claro que aceptaría el cargo nuevamente, pero solo para ayudar al Perú.

"No. Yo no me puedo arrepentir de haber servido al país. Lo hice de manera correcta, con integridad. Si yo fuese adivino y supiese que él iba a terminar su gobierno así, por su puesto que sí (sobre arrepentirse). Nadie era mago. Pero de servir al país, no. Y si tuviera que volver a repetir, volvería a repetir", declaró en nuestro medio.