A tomar precauciones

¡Alerta naranja! Senamhi advierte lluvias de fuerte intensidad en seis regiones de la sierra y la selva para las próximas horas

Desde el Senamhi advierten la continuidad de lluvias de hasta fuerte intensidad en algunas regiones de la sierra y la selva. Fenómeno estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Lluvias continuarán persistiendo en la sierra y la selva.
Lluvias continuarán persistiendo en la sierra y la selva. Andina

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/12/2025

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada fuerte intensidad en la sierra y selva del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico desde la 1:00 p. m. del jueves 11 de diciembre hasta el viernes 12, para la misma hora, en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Loreto y San Martin. Sin embargo, los departamentos en "alerta naranja" son las siguientes: Cusco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali

Según el Aviso De Corto Plazo Ante Lluvias Intensas N.º 344, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche, con posibilidad de extenderse hacia la madrugada. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

De igual manera, se calculan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, principalmente en la selva alta central y sur. Dichas lluvias también estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se esperan lloviznas aisladas y ligeras en la costa central durante la madrugada y/o primeras horas de la mañana.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Recomienda, además, implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde el Senamhi recomiendan a la población de los departamentos alertados a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Temas relacionados alerta lluvias Selva Senamhi Sierra

