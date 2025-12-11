Alerta por lluvias y huaicos: Más de 3 millones de peruanos están en alto riesgo de ser afectados durante el verano del 2026

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/12/2025
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 3 millones 187 mil peruanos en diversas regiones del país se encuentran en riesgo muy alto de ser afectados por huaicos durante el próximo verano del 2026. Conoce a qué regiones impactará.
El informe "Escenarios de riesgo por lluvias para el verano 2026" indicó que las próximas lluvias entre enero y marzo del 2026 generarían estos fenómenos, donde serían afectados 31,151 centros poblados por huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa.
Esta alarmante cifra comprende a 2 millones 2,291 personas, así como 941,924 viviendas, 1,839 establecimientos de salud y 14,885 locales educativos que podrían verse afectados.
Pronóstico de precipitaciones en sierra central y sur
En cuanto al pronóstico probabilístico de precipitaciones del Senamhi, el documento señala que la costa mantiene condiciones normales, mientras que, en la sierra central, se esperan lluvias entre normales y superiores a lo normal.
La sierra sur oriental y occidental es la que se lleva la peor parte: predominarían condiciones por encima de lo normal, catalogado como "superior".
Riesgo por movimientos de masa
Las cinco regiones con mayor cantidad de población expuesta a un nivel de riesgo muy alto de movimientos de masa son:
- Cusco (347,660)
- Cajamarca (225,580)
- Puno (196,483)
- Amazonas (155,699)
- Huánuco (144,713)
Según el Cenepred, entidad adscrita al Ministerio de Defensa, estas estadísticas subrayan la necesidad de reforzar las acciones de reducción del riesgo por parte de las autoridades y de preparación de la población ubicadas en las zonas más vulnerables del país.
Riesgo por inundaciones
En tanto, según las perspectivas climáticas de cara al periodo comprendido entre enero y marzo del 2026, se estima que 3,364 centros poblados presenten un riesgo muy alto de inundaciones. Ello impactaría a 1 millón 184,882 personas, 386,988 viviendas, 1,169 establecimientos de salud y 5,118 locales educativos.
Los departamentos con mayor población vunerable a este escenario son:
- Piura (364,843)
- Cajamarca (232,104)
- Loreto (113,782)
- Apurímac (105,331)
- San Martín (92,615)
Recomendaciones ante emergencias por inundaciones o huaicos
El Indeci difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y salvaguardar a la población. Entre ellas:
- Revisar y reforzar techos y estructuras.
- Identificar rutas de evacuación y zonas seguras ante eventuales inundaciones o deslizamientos.
- Evitar el cruce de ríos o áreas afectadas por huaicos mientras persistan las lluvias
- Tener a la mano una mochila de emergencia con alimentos no perecibles, agua, documentos y artículos de primeros auxilios.
Asimismo, advirtió sobre posibles cortes de energía y comunicaciones, así como daños en cultivos, ganado y vías rurales debido al exceso de agua y la acumulación de nieve y granizo.
Alrededor de 1 millón de peruanos en más de 25 mil centros poblados están en riesgo de afectarse por huaicos el próximo verano.