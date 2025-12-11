Alerta por lluvias y huaicos: Más de 3 millones de peruanos están en alto riesgo de ser afectados durante el verano del 2026

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 3 millones 187 mil peruanos en diversas regiones del país se encuentran en riesgo muy alto de ser afectados por huaicos durante el próximo verano del 2026. Conoce a qué regiones impactará.

El informe "Escenarios de riesgo por lluvias para el verano 2026" indicó que las próximas lluvias entre enero y marzo del 2026 generarían estos fenómenos, donde serían afectados 31,151 centros poblados por huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa.

Esta alarmante cifra comprende a 2 millones 2,291 personas, así como 941,924 viviendas, 1,839 establecimientos de salud y 14,885 locales educativos que podrían verse afectados.

Pronóstico de precipitaciones en sierra central y sur

En cuanto al pronóstico probabilístico de precipitaciones del Senamhi, el documento señala que la costa mantiene condiciones normales, mientras que, en la sierra central, se esperan lluvias entre normales y superiores a lo normal.

La sierra sur oriental y occidental es la que se lleva la peor parte: predominarían condiciones por encima de lo normal, catalogado como "superior".

Huaicos en Perú.

Riesgo por movimientos de masa

Las cinco regiones con mayor cantidad de población expuesta a un nivel de riesgo muy alto de movimientos de masa son:

Cusco (347,660)

(347,660) Cajamarca (225,580)

(225,580) Puno (196,483)

(196,483) Amazonas (155,699)

(155,699) Huánuco (144,713)

Según el Cenepred, entidad adscrita al Ministerio de Defensa, estas estadísticas subrayan la necesidad de reforzar las acciones de reducción del riesgo por parte de las autoridades y de preparación de la población ubicadas en las zonas más vulnerables del país.

Riesgo por inundaciones

En tanto, según las perspectivas climáticas de cara al periodo comprendido entre enero y marzo del 2026, se estima que 3,364 centros poblados presenten un riesgo muy alto de inundaciones. Ello impactaría a 1 millón 184,882 personas, 386,988 viviendas, 1,169 establecimientos de salud y 5,118 locales educativos.

Los departamentos con mayor población vunerable a este escenario son:

Piura (364,843)

(364,843) Cajamarca (232,104)

(232,104) Loreto (113,782)

(113,782) Apurímac (105,331)

(105,331) San Martín (92,615)

Recomendaciones ante emergencias por inundaciones o huaicos

El Indeci difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y salvaguardar a la población. Entre ellas:

Revisar y reforzar techos y estructuras.

y estructuras. Identificar rutas de evacuación y zonas seguras ante eventuales inundaciones o deslizamientos.

y zonas seguras ante eventuales inundaciones o deslizamientos. Evitar el cruce de ríos o áreas afectadas por huaicos mientras persistan las lluvias

o áreas afectadas por huaicos mientras persistan las lluvias Tener a la mano una mochila de emergencia con alimentos no perecibles, agua, documentos y artículos de primeros auxilios.

Asimismo, advirtió sobre posibles cortes de energía y comunicaciones, así como daños en cultivos, ganado y vías rurales debido al exceso de agua y la acumulación de nieve y granizo.

Alrededor de 1 millón de peruanos en más de 25 mil centros poblados están en riesgo de afectarse por huaicos el próximo verano.