Supuesto artefacto explosivo dejado en Gamarra causó el pánico entre comerciantes: Esto se sabe al respecto

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En horas de la tarde del martes 13 de enero un supuesto artefacto explosivo que fue dejado en una de las calles del emporio comercial de Gamarra causó el pánico entre comerciantes y transeúntes. La zona debió ser cercada y personal de UDEX llegó para controlar la situación.

Autoridades manejaron la situación

De acuerdo a la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, algún sujeto que todavía no ha sido identificado dejó un objeto, con apariencia de ser detonante. Efectivos de la Policía Nacional y de UDEX llegaron hasta las inmediaciones del jirón Italia cruce con Agustín Gamarra para cumplir con sus funciones.

"Descartar totalmente esta alarma de una granada o explosivo. Nos han determinado que todo esto es una falsa alarma, que alguien ha querido pasarse de gracioso y ha querido poner un juguete en medio de Gamarra y todo está totalmente descartado, que la población esté tranquila", precisó la representante.

La presidenta de la mencionada asociación destacó que la presencia de la PNP en las inmediaciones del emporio comercial es permanente y que ello permitió una respuesta rápida ante esta emergencia. Además, mencionó que personal del municipio de La Victoria ayudó con la liberación del espacio que se vio afectado por la falsa alarma.

"La policía está en Gamarra todo el tiempo y lo que han hecho es cercar la zona con la Municipalidad, liberar todo el espacio para que la UDEX llegue a hacer su trabajo. La UDEX ha llegado y ha descartado inmediatamente el tema", aseveró.

Gamarra funcionará pese al paro

Ante el paro de transportistas anunciado por diversos gremios, Susana Saldaña manifestó que el emporio comercial operará con normalidad durante este 14 de enero, fecha en la que se llevará a cabo el paro de transportistas. No obstante, aseguró que Gamarra se solidariza con los trabajadores del sector, afectado por la extorsión.

"Gamarra no tiene ninguna actividad programa de paro o de cierre. Mañana el emporio va a trabajar con total normalidad, van a abrir sus puertas. Nos solidarizamos absolutamente con nuestros amigos del sector transporte y todos aquellos que están viviendo esta situación en el que la criminalidad sigue avanzando", mencionó.

