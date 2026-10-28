Jean Deza despeja dudas sobre su continuidad en Domingo Dianderas: "Tranquilos, mis niños"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Uno de los fichajes que llamó la atención en la Copa Perú ha sido el de Jean Deza a Domingo Dianderas, club de Chincha y de propiedad del comediante Jorge Luna. Sin embargo, tras sumar sus primeros entrenamientos, el futbolista nacional causó revuelo al poner en duda su continuidad afirmando que no sabía si iba a seguir.

Sin embargo, el 'ratón' se pronunció nuevamente sobre su futuro futbolístico para poner fin a las especulaciones y reveló si es que formará parte de los jugadores que disputarán el duelo de vuelta frente a Atlético Torino.

La verdad de Jean Deza tras poner en duda su estadía en Domingo Dianderas

El exfutbolista de la selección peruana recurrió a su TikTok para realizar un 'live' y calmó las aguas respecto a la incertidumbre generada por él mismo tras dialogar con los medios de comunicación al sumarse a la institución deportiva de la región Ica.

"Tranquilos, ya mañana estoy en Chincha, no se preocupen. Mañana nos estamos viendo por Chincha, que va a ser mi primer entrenamiento allá. Creo que va a ser como en la tarde. Así que duérmanse, mis niños, que el loquito tiene que estar fino", aseguró el polémico jugador en sus redes sociales.

Recordemos que el cuadro propiedad de Jorge Luna disputó el duelo de ida contra Atlético Torino en Piura, sin embargo, al quedarse en el banquillo de suplentes y no debutar con el primer equipo se generaron muchos cuestionamientos. Ese contexto creció cuando la expareja de Jossmery Toledo puso en duda su continuidad.

"Estoy bien, tranquilo, feliz de volver después de mucho tiempo. Entonces, lo único que me queda es trabajar y pensar hacer bien las cosas para poder el otro año estar en Primera (...) La verdad, son muchos jóvenes. Es una experiencia nueva, no ha sido la mejor", manifestó en diálogo con Inka Digital TV.

Jean Deza ya entrena con el plantel del club chinchano

De acuerdo a videos e imágenes difundidas en redes sociales se le observa Jean Deza entrenando junto al plantel del equipo de Chincha bajo las órdenes del grupo de cara a los próximos desafíos deportivos.

En las instantáneas aparece entrenando con un balón junto a sus compañeros y con buen ánimo, ello haría pensar que su compromiso con el equipo de Domingo Dianderas prevalece y se mantiene al menos por ahora.

Luego de generar incertidumbre respecto a su continuidad en el club Domingo Dianderas en recientes declaraciones a la prensa, el polémico futobolista Jean Deza rompió su silencio en un 'live' de TikTok aclarando que este miércoles estaría presente con el plantel para entrenar.