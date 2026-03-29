¡Alerta en la costa! Senamhi advierte intenso fenómeno climatológico desde hoy, domingo 29 de marzo

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el incremento de la velocidad del viento en ocho regiones de la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán en alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 115, de fecha 28 de marzo, este acontecimiento se registrará desde hoy, domingo 29 hasta el lunes 30 del mismo mes en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), también informó que este suceso de ligera a moderada intensidad que se registrará en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa, acompañada niebla y/o neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para este domingo 29 de marzo y lunes 30 de marzo se esperan vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, valores alrededor de los 34 km/h en la costa centro, sobre los 20 km/h en la costa sur y 38 km/h en la costa de Ica.

La entidad recomienda a la población mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica, ser prudentes si realizan actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos, en caso de mal tiempo.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 29 al 30 de marzo, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad



📲 https://t.co/mXPuVJ8ILk#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/URnaInAQuV — Senamhi (@Senamhiperu) March 28, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.