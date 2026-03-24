Marina de Guerra advierte oleajes anómalos: Entérate desde cuándo se registrará este fenómeno en el litoral

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 11-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la madrugada del miércoles 25 hasta la mañana del lunes 30 de marzo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo de oleaje ligero del suroeste se registrará desde la mañana del viernes 27, incrementando a nivel moderado en la madrugada del domingo 29 y disminuyendo a nuevamente a ligero en la mañana del lunes 30 de marzo.

Con referente al litoral centro (al sur de Salaverry hasta el Callao), el oleaje de tipo ligero del suroeste se registrará desde la mañana del viernes 27, elevándose a moderado desde la madrugada del domingo 29 y regresando a ligero en la noche del mismo día.

Asimismo, desde el sur del Callao hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero proveniente del suroeste será desde la madrugada del miércoles 25, subiendo a moderado en la mañana del viernes 27 y disminuyendo a nivel ligero desde la tarde del domingo 29 de marzo.

En el litoral Sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna): la llegada del oleaje ligero desde el suroeste se reportará también desde la madrugada del miércoles 25, incrementando a moderado en la mañana del viernes 27 y disminuyendo a ligero durante la noche del domingo 29 de marzo.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Reporte de oleaje.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.