Esposa de André Carrillo toma radical decisión tras exponer presunta infidelidad: ¿No hay marcha atrás?

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

André Carrillo y su esposa, Suhaila Jad, se encuentran en medio de una gran polémica, debido a que ella expuso una presunta infidelidad por parte del futbolista. Luego de unas horas, los seguidores de la influencer dieron cuenta de que ella ha tomado una radical decisión que indicaría que no quiere saber nada de su relación y estaría tomando acciones contundentes para demostrarlo.

Esposa de André Carrillo toma acciones tras presunta infidelidad

Recordemos que hace unas horas, Jad generó controversia entre sus seguidores al compartir un mensaje en portugués que tenía cierta connotación íntima. "Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?", dice el mensaje que la influencer española compartió con sus seguidores.

Sin embargo, lo más polémico fue que, unas horas después, compartió la foto de un arete y aseguró que este habría sido encontrado en el automóvil del futbolista, por lo que ella estaba buscando a la dueña del objeto para entregárselo personalmente, lo cual sugería una posible infidelidad.

"Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo", explicó en redes sociales, desatando una gran polémica.