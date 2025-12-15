¡Alerta por friaje! Fuertes lluvias, vientos intensos y densa neblina afectarán la selva centro y sur

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Cuidado con el frío! Pese a encontrarnos a pocos días del inicio del verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una reciente alerta naranja y amarilla tras la próxima llegada del trigésimo friaje del año que afectará, principalmente, la selva peruana.

Ante ello, nuestra selva presentará un incremento de la velocidad del viento y lluvias, que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. También se espera la presencia de una cobertura nubosa a lo largo del día.

Además, se prevé una disminución de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más nublado. Durante la noche y primeras horas de la mañana, se estima un ligero incremento de la sensación de frío.

¿A qué regiones afectará el trigésimo friaje?

Este fenómeno meteorológico iniciará desde este martes 16 de diciembre a las 6 p.m. hasta el jueves 18 de diciembre a las 11:59 p.m., según el Senamhi.

Este día se esperan acumulados de lluvia de hasta 50 mm/día en la selva centro (Ucayali, Madre de Dios) y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur (Cusco y Puno).

El miércoles 17 de diciembre afectará a más regiones. Se prevén acumulados de lluvia próximos a los 45mm/día en la selva norte (Loreto, San Martín, Pasco), valores cercanos a los 80 mm/día en la selva central (Huánuco, Ucayali, Junín) y valores de hasta 55 m/día en la selva sur (Puno, Madre de Dios).

El último día, jueves 18 de diciembre, se espera la presencia de acumulados hasta los 45 mm/día en la selva norte (Loreto, Amazonas, Cajamarca y San Martín).

En la selva de Madre de Dios (provincias de Tambopata, Manu, Tahuamanu), Puno (Carabaya, Sandia) y Cusco (La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), las temperaturas diurnas oscilarán entre 25°C y 28°.

Por su parte, en sectores de la selva centro, como en Ucayali (Atalaya, Purús) se esperan valores entre los 26°C y 29°C. Por otro lado, se registrarían valores de temperatura nocturna próximas a los 19°C en la selva sur.

Recomendaciones del Minsa

Para evitar enfermarse, los ciudadanos que se ubiquen en las zonas afectadas deberán seguir las siguientes recomendaciones del Minsa: