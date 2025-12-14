Ministerio del Interior designa al general PNP en retiro José Zapata como viceministro de Seguridad Pública

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Interior, ha anunciado oficialmente este domingo 14 de noviembre la designación del general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Mercedes Zapata Morante, como Viceministro de Seguridad Pública. Esto a través de la Resolución Suprema N.º 362-2025-IN publicada este día.

37 años de servicio en la PNP

Con una amplia trayectoria en la institución policial, ha tenido presencia en operativos , labores estratégicas y de gestión, asumiendo responsabilidades de alto nivel tanto en el sector policial como en la administración pública. Cuanto con un grado de magister en gobierno y políticas públicas, con mención en políticas y gestión pública.

"Designar al señor José Mercedes Zapata Morante en el cargo público de confianza de Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. La presente Resolución Suprema es refrendada por el Mininter. Regístrese, comuníquese y publíquese", precisan los dos artículos de la resolución mencionada.

Estos estudios de posgrado los realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta también en su perfil académico con una formación especializada en administración y ciencias policiales, gobernabilidad, planeamiento estratégico, lo que avala su preparación profesional para el puesto designado.

Durante su etapa dentro de la Policía Nacional del Perú, ha ejercido funciones de dirección y conducción institucional. Se ha destacado liderando procesos vinculados a la seguridad ciudadana, el orden público y la prevención del delito.

La resolución suprema que oficializa su designación cuenta con la firma del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, además de contar con la del presidente de la República, José Jerí.

Últimas funciones de Zapata Morante

De acuerdo a una Resolución de Superintendencia del 13 de noviembre de este año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - (Sucamec) comunicaba su salida. Había estado trabajando como Ejecutivo de la Unidad de Operaciones y Supervisión del organismo.

Esto se oficializó con la firma del superintendente nacional, Rafael Fernando Ríos Zapata, quien le agradeció el tiempo que aportó con su experiencia desde que comenzó sus funciones el 7 de octubre del 2025 hasta la conclusión de su vínculo.

A través de una Resolución Suprema, el Ministerio del Interior designó al general PNP en retiro José Zapata como el nuevo Viceministro de Seguridad Pública de esta cartera. Con más de 30 años sirviendo a la institución policial, viene de ejercer un cargo dentro de la Sucamec.