Abogado de Ciro Castillo evita responder sobre paradero del gobernador: "No contestaré ese tipo de preguntas"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Ciro Castillo, Humberto Abanto, evitó responder sobre el paradero del gobernador del Callao tras el allanamiento a su vivienda y otros inmuebles por el caso 'Los Socios del Callao'.

Apelará detención preliminar

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR), junto a la Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ejecutaron allanamientos en 27 inmuebles y detenciones preliminares contra la presunta organización criminal denominada 'Los Socios del Callao'.

Según la tesis fiscal, la agrupación estaría liderada por el gobernador del Callao, Ciro Castillo, a quien no se le encontró y tenía una orden de detención preliminar en su contra. Por ello, la prensa consultó con la defensa legal de Castillo sobre su paradero.

"[¿Cuál es el paradero del gobernado?] No voy a contestar ese tipo de preguntas, me van a disculpar, pero yo voy a decidir que respondo y que no respondo. [¿Está prófugo el gobernador?] No opino sobre opiniones, preséntenme hechos y yo encantado hablo", señaló mientras se retiraba luego de ser consultado.

Asimismo, reveló que no habían sido notificados de esta carpeta fiscal, por lo que tampoco se les pidieron descargos ni alguna pregunta sobre el caso y negó que la investigación se halla formalizado, pues no se realizan diligencias de allanamiento en dichas instancias.

Por otro lado, anunció que apelará la detención preliminar de 15 días que pesa sobre Ciro Castillo, quien como funcionario público no contaría con inmunidad que lo proteja.

Irregularidades en contrataciones de empresas

El expediente fiscal investiga una presunta organización que habría operado durante el año 2023 evitando los procesos de selección establecidos por ley y presuntamente dirigió más de 60 contrataciones públicas por un monto de S/ 1 461 121.10.

Son investigados 15 funcionarios y servidores públicos del GORE Callao, quienes habrían coordinado la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a proveedores.

Hasta el momento la PNP detuvo preliminarmente a Jimmy Alexander Huck Cárdenas, asesor del gobierno regional, y Hiromi Zuñiga Jauri, jefa de la oficina de logística. La captura alcanzó a encargados de almacén, especialistas en adquisiciones y presuntos proveedores que habrían participado en la red.

Cabe señalar que, el director contra la Corrupción de la PNP, el general Luis Lara, informó que hace cuatro días se le vio por última vez a Ciro Castillo y detalló que están tras algunos rastros que podrían tener resultados en las próximas horas.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción del Callao allanó 27 inmuebles y logró la detención preliminar judicial de cuatro funcionarios públicos del Gobierno Regional (GORE) del Callao investigados por los delitos de organización criminal y colusión agravada.



✅ Las diligencias... pic.twitter.com/YAge0f9fFz — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 15, 2025

Es en ese sentido, que el abogado de Ciro Castillo, Humberto Abanto, evitó responder sobre el paradero de su representado, a quien no se le encontró en su domicilio durante el allanamiento en el marco del caso 'Los Socios del Callao'.