Kast recibe mensaje de María Corina Machado: "Contaremos con su apoyo para asegurar la transición de Venezuela"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Se viene el nacimiento de una nueva alianza política en la región? Tras la absoluta victoria del candidato de ultraderecha José Antonio Kast como presidente electo en Chile este domingo 14 de diciembre, la líder opositora venezolana María Corina Machado le envió un contundente mensaje de felicitación y respaldo político.

"Venezuela cuenta con su apoyo"

La semana pasada, Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, donde aseguró que Venezuela "será libre pronto". La política llegó horas después de la ceremonia, donde fue reemplazada por su hija Ana Corina Sosa, ya que tuvo que pasar toda una odisea para poder salir de su país, donde permanecía escondida del régimen de Nicolás Maduro.

Ahora, la líder de la oposición al chavismo expresó su alegría por el triunfo de la derecha sobre la izquierda chilena, encabezada por la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara. Ante ello, Machado tildó a las últimas elecciones de Chile como un "ejemplo".

"Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo", inició su mensaje en X.

Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo.



Al Presidente Electo de Chile, @joseantoniokast, le envío mi cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido. En nombre de los... — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 15, 2025

Asimismo, "en nombre de los venezolanos", María Corina Machado felicitó a Kast por su victoria "y la confianza que ha recibido" por parte de su pueblo y le deseó mucho éxito en su futuro gobierno, que iniciará el próximo 11 de marzo del 2026.

Por último, la líder venezolana subrayó que el apoyo de José Antonio Kast, quien propuso recientemente un "corredor humanitario" como medida ante la inmigración ilegal en Chile, será clave para asegurar una transición democrática en Venezuela, la cual prometió recientemente.

"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre".

Primer discurso de Kast tras elecciones

Tras una victoria contundente en la segunda vuelta frente a la candidata comunista Jeannette Jara, el líder del Partido Republicano aseguró que su mandato estará marcado por el cumplimiento estricto de la ley y la construcción de un país donde los ciudadanos puedan "vivir sin miedo".

"Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones. Son los ciudadanos quienes merecen atención, no quienes detentan poder", enfatizó.

Con estas palabras, delineó un proyecto que busca fortalecer el Estado de derecho y enfrentar con firmeza la delincuencia y el crimen organizado. También anticipó que el primer año será especialmente difícil debido a la situación de las finanzas públicas, pero prometió trabajo, carácter y convicción para superar los desafíos.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, felicitó a José Antonio Kast por su victoria y subrayó que su apoyo será clave para asegurar una transición democrática en Venezuela.