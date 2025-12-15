Joran Van der Sloot rompe su silencio tras intentar quitarse la vida en Challapalca: "Estaba muy deprimido"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana del sábado 13 de diciembre, cuando agentes de seguridad se encontraban repartiendo desayuno a los reos del pabellón 1 del penal Challapalca, Joran Van der Sloot fue encontrado por efectivos del INPE amarrado del cuello y colgando al interior de su celda.

De manera inmediata, el personal del Instituto Nacional Penitenciario lo socorrió poniéndolo a buen recaudo para luego llevarlo al área de enfermería donde se mantuvo bajo observación. Luego de ello, la entidad encargada de la seguridad de las prisiones del país emitió un comunicado donde dio a conocer que el reo se encontraba estable pese a este frustrado suicidio.

Joran Van der Sloot se pronuncia tras intentar quitarse la vida

Ahora, solo horas después de este suceso, Joran Van der Sloot rompió su silencio desde el interior de su celda en Challapalca para contar lo que sintió antes de intentar quitarse la vida. De acuerdo a su propia versión, el nacido en los Países Bajos viene atravesando por un cuadro de depresión desde hace un tiempo importante.

A eso se le suma que las condiciones en que pasa sus días en esta dura presión lo quebraron psicológicamente al punto de atentar contra su existencia. Tras reconocer que mantenerse alejado de su familia lo afecta gravemente, también dejó en claro que la decisión que tomó no fue la correcta.

"Estaba muy deprimido, como saben soy paciente psiquiátrico. Cada día veo que para nosotros los internos la situación es peor. Uno no puede estar con su familia, no puede tocarlos ni abrazarlos. Llega un punto en que mi cabeza decía que ya no quería vivir. Hemos conversado bastante y soy consciente de que he tomado una decisión equivocada", indicó a Panorama.

La condena de Van der Sloot

En mayo de 2010, Joran Van der Sloot robó y asesinó a la joven Stephany Flores al interior de un hotel. Este fue su segundo crimen de homicidio ya que el holandés también le había quitado la vida a Natalee Holloway.

Luego de meses de proceso y de una extradición desde Estados Unidos, el Poder Judicial lo condenó a 28 de prisión la cual actualmente purga. De acuerdo a los cálculos, el acusado saldrá en libertad en el 2038, pero en ese momento será llevado a Norteamérica para purgar otra sentencia.

De esta manera, Joran van der Sloot se pronunció tras intentar quitarse la vida al interior de su celda en Challapalca asegurando que se encuentra deprimido y que las condiciones en que pasas sus días lo quebraron psicológicamente.