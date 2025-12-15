Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este lunes, 15 de diciembre

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar cambia todos los días y afecta a compras online, viajes, cobros del exterior y presupuesto mensual. En ese marco, es ideal conocer cuál es la cotización del tipo de cambio este lunes, 15 de diciembre, en Perú para tomar mejores decisiones financieras.

¿Cuánto está el dólar este lunes?

¿Es hora de comprar dólares? Es una de las interrogantes que muchas personas se realizan para evitar pérdidas si desean invertir con esa moneda estadounidense en Perú. Asimismo, la importancia de saber cuál es el valor actual de esta divisa recae en que el tipo de cambio influye en inversiones como acciones, fondos, bienes raíces y comercio internacional.

Además, afecta directamente en tu bolsillo, tus decisiones financieras y la economía del país, e incluso, en el ámbito empresarial, afecta la competitividad. Saber las fluctuaciones del dólar permite anticiparse a cambios económicos y manejar mejor los recursos personales y comerciales.

En ese marco, una entidad del Estado que te permite conocer cuáles son los valores del día a día del dólar en Perú, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta.

LUNES, 15 DE DICIEMBRE Precio del dólar este sábado 13 de diciembre: Así cotiza el tipo de cambio HOY en Perú Lee también COMPRA VENTA S/ 3.363 S/ 3.373

Recuerda que el valor del tipo de cambio que da a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. Cabe destacar que los precios reflejados líneas más arriba muestra una leve variación, ¡al alza!, en comparación al viernes 12 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.362 y la venta de 3.370.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente: Compra a S/3.350 - Venta a S/3.375.

Cabe destacar que el precio del dólar es dinámico y responde a factores económicos globales, decisiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), demanda de divisas y expectativas del mercado.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial?

El precio del dólar en el país cerró el viernes, 12 de diciembre, en 3,3700, (con una apertura de 3,3690), según lo dio a conocer el BCRP, mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3686, con un máximo de 3,3700 y un mínimo de 3,3670.

Así cerró el dólar el viernes 12 de diciembre.

Cuando buscas cuánto está esta divisa, es importante verificar las fuentes actualizadas, no solo en el BCRP o el portal oficial de la Sunat, sino también en otras entidades como la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS), el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que recuerda que el tipo de cambio actualizado del día te permiten comparar antes de comprar o vender esta divisa en Perú, especialmente en la jornada de este lunes, 15 de diciembre, y así evitar pérdidas.