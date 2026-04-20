Alerta de Indecopi: Digemid retira del mercado este medicamento inyectable tras detectar partículas visibles

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 20 de abril, el Indecopi alertó a la ciudadanía que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro del mercado del medicamento Gentabiot 160 mg/2mL y la destrucción de un lote específico, tras detectar partículas visibles durante controles de calidad.

Mediante un comunicado oficial, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual precisó que la medida se aplica al lote N.° 195230802 de esta solución inyectable de gentamicina, cuyas unidades serán destruidas en su totalidad.

Ante la situación de riesgo para la salud de los pacientes que lo utilicen, el Indecopi recomienda a los consumidores y establecimientos de salud verificar su número de lote y evitar su administración si este coincide con el observado.

Asimismo, el organismo señaló que el titular del registro sanitario de este medicamento es la empresa Distribuidora Dany S.A.C.

¿Qué es el Gentabiot y para qué sirve?

Este medicamento tiene como principio activo la gentamicina, un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos. Se presenta principalmente como solución inyectable.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Indecopi comunicó que se dispuso el retiro del mercado y la destrucción de todas las unidades de un lote específico del medicamento 'Gentabiot', una solución inyectable de gentamicina. La medida se aplicó tras encontrar partículas visibles en... pic.twitter.com/gL7A5jSQHJ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

Se trata de un antibiótico bactericida de amplio espectro, usado para tratar infecciones graves causadas por bacterias sensibles. Sus principales indicaciones incluyen infecciones del tracto urinario, infecciones de sangre, infecciones intraabdominales, infecciones de huesos y de piel, meningitis, entre otros.

No es efectivo para infecciones virales como resfriados, gripe o COVID, ni para infecciones leves que se puedan tratar con antibióticos orales.

La gentamicina se puede administrar vía intramuscular o intravenosa, siempre bajo supervisión médica. La dosis y duración dependen del tipo de infección, peso, función renal y gravedad de cada caso.

Minsa clausura 18 boticas e incauta medicinas ilegales en Lima

Tras un operativo exitoso, llevado a cabo de manera conjunta por el Digemid del Minsa y las Diris de Lima Metropolitana se incautaron medicamentos ilegales.

El resultado de este procedimiento fueron 18 boticas cerradas y una gran cantidad de medicinas, productos sanitarios y demás implementos de salud intervenidos.

La intervención conjunta de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) con ayuda de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) fue ir a los distritos de: Cercado de Lima, Comas, Chorrillos y Ate.

En total, se inspeccionaron 30 boticas, de las cuales solo 12 pasaron la revisión y 18 restantes fueron las que se clausuraron por el incumplimiento de la normativa.

El Indecopi advirtió que la Digemid ordenó el retiro del mercado y la destrucción de un lote específico del medicamento Gentabiot.