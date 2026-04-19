Adolescente atropellada por camión en Tacna fue trasladada con retrasos a Lima: Presenta lesiones graves

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras sufrir el brutal atropello de un camión en Tacna, una adolescente deportista de 13 años tuvo que ser trasladada al Hospital del Niño de Breña, en Lima, dadas las graves lesiones que presenta en sus extremidadas interiores. Sin embargo, el viaje presentó retrasos.

Traslado de menor a Lima presentó obstaculizaciones pese a crítica condición

Las circunstancias en torno al accidente vienen siendo aun materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, dejando un impacto no solo por sus heridas físicas, sino también por el daño emocional causado a la familia de Kristel.

Tras ser arrollada, la menor fue auxiliada y trasladada de emergencia hacia el Hospital Hipólito Unanue, en Tacna. Su ingreso fue crítico, ya que presentaba múltiples lesiones en las extremidades inferiores, incluyendo daños severos en tejidos blandos.

Mientras tanto, el conductor del vehículo fue intervenido por la Policía y, aunque el dosaje etílico fue negativo, permaneció bajo investigación por presuntas lesiones culposas.

Una vez en el nosocomio, Kristel fue sometida a una intervención inicial para estabilizar su condición, a pesar de no presentar fracturas, las lesiones comprometían músculos, tendones y nervios.

Dicho cuadro médico requería una atención altamente especializada y solo en un centro de mayor complejidad, podría recibir las cirugías necesarias para tratar sus piernas.

Por ello, en coordinación con autoridades regionales y el Ministerio de Salud (Minsa), el traslado fue programado con urgencia. Acompañada por su madre y el personal médico, se dispuso a emprender el viaje desde el aeropuerto FAP Carlos Ciriani.

Sin embargo, pese a contar con la referencia médica, la aerolínea impidió su embarque, al no poder viajar sentada debido a la gravedad de sus lesiones.

Menor llega a Instituto Nacional del Niño en Breña

Tras la espera, el vuelo fue reprogramado para el mismo día, en la tarde y se realizaron nuevas coordinaciones para garantizar las condiciones adecuadas durante el traslado.

Finalmente, la menor pudo llegar a la ciudad de Lima, donde ingresó al Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña.

"Toda su piel está contaminada con eso. Por eso, ayer se le ha practicado acá otra limpieza en el Hospital del Niño, donde le colocaron piel de cerdo para poder limpiar y eso es lo que le va a quitar todo", señaló la madre de la menor, Gisela Mamani.

En tanto, en Tacna organizan actividades solidarias, como una pollada pro salud "Unidos por Kristel" para cubrir los gastos médicos de la adolescente, esperando su pronta recuperación.

Una deportista adolescente de 13 años con lesiones graves tras el brutal atropello de un camión en Tacna, fue trasladada a Lima en un viaje que tuvo indignantes retrasos.