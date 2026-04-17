Minsa refuerza vacunación en Puno y distribuye más de 340,000 dosis contra el sarampión

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Con la finalidad de asegurar el proceso de vacunación en la región de Puno, el Ministerio de Salud (Minsa) por medio del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) entregó más de 340,000 vacunas a la Dirección Regional de Salud de Puno.

Asimismo, mediante esta acción se reafirmo el compromiso clave que juega la prevención de esta enfermedad en niños, que forman parte de la población más vulnerable.

"El abastecimiento de vacunas es clave para la prevención y control de brotes, permitiendo proteger, especialmente, a la población más vulnerable", destacó el Minsa.

La Diresa Puno, fue la encargada de dar alerta a los protocolos de seguridad. Esta medida, tuvo gran impacto porque las vacunas al ser un elemento transportable, requieren ciertos cuidados para que no pierda la efectividad.

"Garantizando un adecuado almacenamiento, que es fundamental para asegurar la calidad biológica"

Los lotes de vacunas tuvieron como destino de distribución: las Redes de Salud de Sandia, Melgar, Chucuito, Yunguyo, El Collao, Lampa, Azángaro, Huancané y Putina. Lugares donde los casos confirmados avanzan con los días.

Por este motivo, los especialistas en salud del sector mencionaron la importancia de acudir a los centros de vacunación y cooperar eficazmente en detener la propagación del virus en la región.

El equipo del Minsa a cargo de la asistencia técnica en Puno está formado por personal del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Instituto Nacional de Salud, Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud y Oficina General de Gestión Descentralizada.

Nivel de contagio

Esta enfermedad ha aumentado de manera rápida en la región debido a su alto nivel de contagio, en especial en niños menores de 5 años que forman parte de la población más afectada.

"El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños no vacunados", alertó el Minsa, en una nota de prensa.

Algunos de sus principales síntomas son: fiebre, erupciones en la piel, tos y conjuntivitis. Por ello, el Minsa advierte la importancia de detección cualquiera de estos puntos de alerta para recibir atención médica.

"Ante estos signos, se recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna".

Finalmente, la correcta distribución de las vacunas en la región de Puno ayuda que los brotes de sarampión en las distintas zonas no se propaguen a gran escala.