¡A tomar precauciones!

¡Alerta naranja! Advierten lluvias de hasta fuerte intensidad en seis regiones para las próximas 24 horas

Fuerte fenómeno previsto en seis regiones, estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la tarde del martes 20 de enero.

Senamhi alerta fuertes lluvias en seis regiones.
Senamhi alerta fuertes lluvias en seis regiones. Andina

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/01/2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en varias regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 019, se esperan las precipitaciones entre la tarde del lunes 19 y el martes 20 de enero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martin, Tacna y Ucayali.

Del mismo modo, las regiones calificadas en "alerta naranja" son Áncash, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Pasco. En ese sentido, se da a conocer las provincias que soportarán lluvias intensas en las siguientes horas:

  • Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. 
  • Huancavelica: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. 
  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.
  • La Libertad: Ascope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.
  • Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

En ese sentido, se estiman chubascos de ligera a fuerte intensidad en la selva. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el día, extendiéndose hasta la madrugada

Con referente a la sierra, se prevén precipitaciones sectorizadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y centro, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2 800 m s. n. m. y nevadas por encima de los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur. Para la costa, se estiman lluvias ligeras en la costa durante el atardecer y la noche, hasta la madrugada en la zona norte y sur

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso. 

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

