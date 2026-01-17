Lluvias intensas: Sigue estas recomendaciones de la Sutran para monitorear el estado del tránsito en las vías nacionales

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a la ocurrencia de constantes lluvias de moderada y fuerte intensidad, así como el riesgo de activación de quebradas en diferentes partes del país, desde la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), exhortaron a los conductores y viajeros a monitorear el estado del tránsito en las vías nacionales, a través de su Mapa Interactivo de Alertas.

Desde la entidad que preside Gilmer Álvarez, sostuvieron que se encuentran en total "alerta" ante la posibilidad de que las carreteras puedan sufrir paralizaciones o afectaciones de presentarse deslizamientos, teniendo en contexto de que la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), cambió el estado del Sistema de Alerta del 'El Niño Costero/La Niña Costera' de "No Activo" a "Vigilancia de El Niño Costero".

Recomiendan uso de herramienta digital para viajar seguro y evitar contratiempos

Es importante mencionar que, el Mapa Interactivo de Alertas, es una herramienta digital gratuita que permite conocer en tiempo real el estado de las carreteras de todo el país para planificar viajes más seguros. En ese sentido, permite saber sobre interrupciones, restricciones o riesgos ocasionados por lluvias intensas, huaicos, accidentes de tránsito, manifestaciones sociales o daños en la infraestructura vial.

"Desde los Centros de Gestión y Monitoreo con los que cuenta la Sutran en Lima y otras tres regiones del país, realizamos una vigilancia permanente del tránsito en las vías nacionales; esta información se vuelca en nuestro Mapa Interactivo de Alertas, que está a disposición de conductores, transportistas, pasajeros y público en general", señaló el titular de la Sutran.

Vale destacar que, el sistema se encuentra operativo las 24 horas del día, y cuenta con información oficial y verificada proveniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, empresas concesionarias de carreteras y el personal de fiscalización de la entidad que se encuentra desplegado a lo largo de la Red Vial Nacional.

Si desean conocer la plataforma digital, pueden ingresar a su página web: http://gis.sutran.gob.pe/alerta_sutran/ o también desde la aplicación "Viaje Seguro" de la Sutran, disponible para dispositivos Android.

Gobierno declara estado de emergencia en 20 regiones por peligro ante precipitaciones

El Gobierno declaró el pasado viernes 9 de enero en estado de emergencia por 60 días calendario a 382 provincias de 20 regiones del Perú por peligro inminente ante las precipitaciones pluviales previstas para el primer trimestre del 2026.

Según el dispositivo, durante ese tiempo se ejecutarán las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda", siendo los Gobierno regionales y locales los responsables de su ejecución, quienes recibirán asistencia de las entidades del Estado. Si estas viajando y sufres los embates de la naturaleza, siguen estas recomendaciones:

En caso de huaicos

Detener el vehículo y no intentar cruzar la vía afectada.

Ubicarse en una zona segura en la carretera.

Evacuar a los pasajeros a un área despejada a fin de ponerlos a buen recaudo.

Mantener el.vehiculo con las luces bajas y de emergencia encendidas, a fin de advertir a los vehículos que viajan detrás.



En caso de inundaciones

No atravesar ni manejar por áreas inundadas o crecida de río. El agua en movimiento podría arrastrar el vehículo.

Si se está en una tormenta eléctrica, no tener contacto con agua ni usar objetos con metales. Tampoco usar teléfonos, equipos electrónicos ni vehículos, ya que pueden atraer rayos.

Alejarse de áreas libres, árboles y postes.

Finalmente, los ciudadanos pueden comunicarse al Fiscafono: 999 382 606, canal oficial de WhatsApp de la Sutran, para reportar conductas peligrosas o situaciones de riesgo, como exceso de velocidad, maniobras temerarias, fallas mecánicas o incidentes que puedan comprometer la seguridad vial.