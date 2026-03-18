Gobierno prórroga estado de emergencia por 60 días en 134 distritos de 8 regiones ante lluvias

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Prorrogan el estado de emergencia en 134 distritos en ocho regiones del país por el peligro inminente ante intensas lluvias. La medida se dará a partir del 20 de marzo tras cumplirse con el primer plazo establecido mediante el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM.

Prorrogan estado de emergencia por lluvias en 134 distritos

El Ejecutivo dispuso la ampliación del estado de emergencia en 134 distritos en ocho regiones del país: Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, por las intensas lluvias que continúan registrándose a nivel nacional.

Mediante el Decreto Supremo Nº 039-2026-PCM se dispuso extender por un plazo de 60 días calendario, a partir del 20 de marzo del 2026, publicado en el Boletín de Normas Extraordinarias del Diario Oficial El Peruano.

La finalidad de la extensión es continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para reducir el riesgo ante las precipitaciones presentadas en las regiones.

Además, el decreto expone que se han identificado acciones pendientes relacionadas a culminar labores de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, apoyar con maquinaria pesada y la entrega de insumos agrícolas, entre otras medidas bajo la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Las acciones previstas se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados y no demandaría recursos adicionales al Tesoro Público.

63 fallecidos en lo que va del año

Como lamentable consecuencia, 63 personas han fallecido a causa de estos acontecimientos. De estos, la mayoría se han registrado en el departamento de Áncash. Además, del total 12 de los decesos se produjeron durante este mes de marzo.

En cuanto a la infraestructura comprometida, el titular del Indeci indicó que se han contabilizado 1112 viviendas destruidas y 8515 inmuebles han quedado inhabilitados.

Ante ello, para atender parte de las emergencias, el Gobierno aprobó la autorización de transferir más de 66 millones de soles a 29 municipalidades en nueve regiones del país.

Con la entrega de esta suma monetaria, los municipios deberán ejecutar intervenciones inmediatas con el fin de atender las necesidades por la emergencia de lluvias asociadas al fenómeno del Niño.

El jefe del Indeci indicó que los departamentos del país más afectados por las lluvias siguen siendo Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios.

El Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia a 134 distritos en ocho regiones del país por las intensas lluvias.