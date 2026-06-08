¡Alerta! Oleajes anómalos provocan el cierre de más de 100 puertos en el litoral peruano

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Apenas 20 terminales marítimos permanecen operativos en todo el Perú debido a un severo oleaje anómalo que ha obligado al cierre masivo de 106 puertos y caletas a lo largo de la costa nacional. Así lo confirmó este lunes 8 de junio el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), utilizando el último reporte técnico emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

De acuerdo con el monitoreo, las restricciones golpean con fuerza a casi todo el litoral, registrándose el mayor impacto en el centro del país con 48 puertos clausurados, seguido muy de cerca por el norte con 46, mientras que en la zona sur se reportan 12 terminales inhabilitados.

Esta restricción masiva responde a las alertas vigentes emitidas por la Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN). El organismo oficial determinó estas medidas de seguridad bajo el Aviso Especial de Oleaje N.° 22-26, un marco de prevención meteorológica que se extenderá hasta el próximo 11 de junio.

Puertos cerrados por oleajes anómalos:

Entre los puertos cerrados figuran terminales y caletas de los siguientes lugares, además de diversas zonas portuarias artesanales y muelles de pesca.

Talara

Paita

Salaverry

Chimbote

Supe

Huacho

Chancay

Callao

Pisco

San Juan de Marcona

A 106 se elevó la cantidad de puertos cerrados en todo el litoral informa la @MGP_DICAPI. Hasta el jueves 11 de junio continuaría el #Oleaje de ligera a muy fuerte intensidad, según la @DHN_peru. pic.twitter.com/jjznIKBtmK — COEN - INDECI (@COENPeru) June 8, 2026

Situación actual por regiones costeras

El reporte oficial de la Dirección de Hidrografía y Navegación detalla el panorama técnico y los daños reportados en cada zona del país:

Litoral norte: Entre Tumbes y Salaverry, el oleaje del suroeste pasó de ligero a fuerte durante la madrugada de este lunes 8 de junio . Los pronósticos indican que la intensidad comenzará a bajar gradualmente desde esta noche, manteniendo una tendencia al debilitamiento de cara al martes 9 .

Entre Tumbes y Salaverry, el oleaje del suroeste pasó de ligero a fuerte durante la madrugada de este . Los pronósticos indican que la intensidad comenzará a bajar gradualmente desde esta noche, manteniendo una tendencia al debilitamiento de cara al . Litoral centro: Desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el mar registró una fuerte intensidad desde la mañana del domingo 7 . Aunque se espera que baje a moderado esta tarde y a ligero el martes, la situación ya dejó daños materiales en San Bartolo (Lima) y Chincha (Ica), siendo Chimbote y Casma las localidades costeras que sufrieron el mayor impacto.

Desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el mar registró una fuerte intensidad desde la mañana del . Aunque se espera que baje a moderado esta tarde y a ligero el martes, la situación ya dejó daños materiales en San Bartolo (Lima) y Chincha (Ica), siendo Chimbote y Casma las localidades costeras que sufrieron el mayor impacto. Litoral sur: En el tramo que va desde San Juan de Marcona hasta Tacna se vivieron las condiciones más severas, alcanzando un nivel de intensidad calificado como "muy fuerte" durante la noche del domingo 7. El último monitoreo señala que el fenómeno ha empezado a atenuarse de forma progresiva a lo largo de este lunes.

Las autoridades exhortaron a la población, pescadores artesanales, operadores portuarios y turistas a respetar las restricciones y seguir las recomendaciones de las capitanías de puerto y oficinas de Defensa Civil, a fin de evitar accidentes debido al fuerte oleaje.