¿Recibes llamadas del extranjero? Policía alerta sobre estafa que puede vaciar tus cuentas bancarias

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada vez son más frecuentes las llamadas de números internacionales que aparecen inesperadamente en los teléfonos móviles de los peruanos. Aunque muchas personas creen que se trata de contactos legítimos o simples equivocaciones, detrás de estas comunicaciones podrían esconderse organizaciones criminales dedicadas al robo de información y dinero.

El comandante PNP Mario Carrasco, jefe del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, explicó que los delincuentes utilizan distintos métodos para captar la atención de las víctimas y obtener acceso a sus dispositivos móviles.

"Los delincuentes aprovechan la apariencia internacional de las llamadas para generar confianza o curiosidad en sus víctimas y lograr así que respondan o devuelvan la llamada", señaló.

¿Cómo operan los delincuentes y qué señales deben alertarte?

Una de las modalidades más utilizadas consiste en ofrecer supuestos empleos en línea con atractivas remuneraciones en Estados Unidos o Europa.

Los delincuentes llaman desde números con prefijos internacionales. Ofrecen trabajos remotos con altos ingresos. Invitan a continuar la conversación por WhatsApp. Envían enlaces para registrar datos personales. Buscan que la víctima descargue archivos maliciosos.

Una vez instalado el malware, los criminales pueden tomar el control remoto del celular.

"Acceden a los aplicativos bancarios, solicitan préstamos y transfieren el dinero a cuentas receptoras controladas por la organización criminal", advirtió.

Qué hacer para proteger tu dinero y tu información

La Policía Nacional recomienda adoptar medidas preventivas para evitar caer en este tipo de engaños:

Desconfiar de llamadas de números no registrados en la agenda.

Evitar responder comunicaciones internacionales desconocidas.

Cortar inmediatamente la llamada si se respondió por error.

No ingresar a enlaces enviados por desconocidos.

Mantener actualizado un antivirus en el celular.

Utilizar aplicaciones identificadoras de llamadas.

No compartir claves, códigos o datos bancarios.

Evitar publicar información personal sensible en redes sociales.

Carrasco también alertó sobre las llamadas en las que nadie responde al otro lado de la línea.

"La voz puede ser manipulada posteriormente mediante herramientas de inteligencia artificial para crear mensajes falsos que luego son utilizados en nuevas modalidades de estafa", indicó.

Asimismo, recomendó desconfiar de supuestos familiares que soliciten dinero desde el extranjero y verificar siempre su identidad mediante una videollamada antes de realizar cualquier transferencia.

Las llamadas internacionales desconocidas pueden representar un riesgo para la seguridad financiera y digital de los usuarios. La principal recomendación de la Policía es actuar con cautela, evitar compartir información personal y verificar cualquier comunicación sospechosa antes de realizar pagos, descargar archivos o brindar acceso a datos sensibles.