Minedu: No habrá clases HOY lunes 8 de junio en más de 10 mil colegios que fueron locales de votación

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de estudiantes de todo el país no acudieron hoy a las aulas debido a una medida excepcional adoptada por el Ministerio de Educación (Minedu). La suspensión de clases se aplicó en las instituciones educativas que fueron utilizadas como locales de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, desarrollada el pasado domingo 7 de junio.

Según informó la entidad, un total de 10,131 colegios públicos y privados quedaron a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

De acuerdo con el comunicado difundido por el sector Educación, la medida se adoptó con el objetivo de facilitar la instalación, funcionamiento y posterior retiro del material electoral en los centros educativos habilitados para recibir a millones de votantes.

¿Habrá clases durante las elecciones? 🤔

Si tu colegio será local de votación para la segunda vuelta electoral, recuerda que no habrá clases el viernes 5 ni el lunes 8 de junio. Sin embargo, las horas de aprendizaje serán recuperadas de manera presencial. pic.twitter.com/BbzTCJXfky — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 5, 2026

¿Por qué se suspendieron las clases?

El Minedu explicó que los colegios seleccionados como centros de votación debían permanecer bajo control exclusivo de la ONPE durante varios días para asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral. Por ello, las actividades escolares fueron suspendidas tanto el viernes 5 como el lunes 8 de junio en dichos planteles.

"Esta medida busca contribuir a garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral en todo el país, en la que miles de ciudadanos acudirán a sufragar en locales escolares habilitados como centros de votación", refiere el documento.

Asimismo, los directores de las instituciones educativas fueron responsables de facilitar el uso de los ambientes y verificar que estos sean devueltos en las mismas condiciones una vez concluido el proceso electoral.

¿Cómo se recuperarán las horas de clase?

La suspensión de actividades no implica una reducción del calendario escolar. El ministerio dispuso que todas las horas pedagógicas dejadas de dictar deberán ser recuperadas obligatoriamente de manera presencial. Esta medida fue oficializada mediante el Oficio N.° 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC.

"El Minedu garantiza la entrega de los locales de votación de manera oportuna, así como la recuperación de clases de los escolares de manera presencial", señala el comunicado.

La recuperación de clases buscará asegurar el cumplimiento de las horas pedagógicas establecidas para el año escolar, evitando que los estudiantes se vean perjudicados por la paralización temporal de actividades.

La suspensión de clases de este lunes respondió exclusivamente a la utilización de miles de colegios como locales de votación durante la segunda vuelta electoral. Aunque los estudiantes tuvieron una jornada sin actividades, el Minedu ha garantizado que todas las horas perdidas serán recuperadas presencialmente para cumplir con el calendario académico previsto para 2026.