Temblor HOY 5 de marzo en Perú: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO sismo sentido este jueves

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lo sentiste? Conoce todos los detalles del último sismo que se sintió este jueves 5 de marzo en Perú, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de sus redes sociales.

Reporte del último sismo hoy, 5 de marzo

Es importante recordar que Perú se encuentra ubicado en el 'Cinturión de Fuego del Pacífico', por lo que la actividad sísmica es constante. Mantenerse informado sobre estos movimientos telúricos te permitirá saber cómo actuar ante estos eventos naturales.

El IGP es una de las instituciones que te permite conocer cada detalle de los sismos que se registran en el territorio nacional. A través del Centro Sismológico Nacional (Censis) se reporta que el último temblor sentido este jueves 5 de marzo se registró alrededor de las 7:06 a.m. con una magnitud de 3.4 a 23 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima.

Debido a su origen tectónico, el sismo fue percibido con una intensidad de grado II en la localidad de Chilca, lo que se traduce en una vibración leve. Además, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente sostuvo que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 50 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni afectaciones en viviendas en la capital ni zonas aledañas.

Epicentro del temblor en Lima

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, indicó que el movimiento de magnitud 3.5 tuvo como punto exacto (epicentro) en el mar.

Epincetro del sismo en Lima.

Otros sismos sentidos este jueves

Previo a esa actividad sísmica en Lima, se registró otro horas antes. De acuerdo al IGP alrededor de las 3:53 a.m. de hoy un temblor se sintió con una magnitud de 3.5 a 12 kilómetros al noreste de Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa, con una profundidad de 19 kilómetros y nivel de intensidad grado II en la escala de Mercalli Modificada.

Mochila de emergencia: ¿Qué debe incluir?

El IGP al igual que el INDECI recomienda mantener siempre lista la mochila de emergencia y participar en los simulacros nacionales para fortalecer la cultura de prevención. ¿Pero qué debe incluir esa mochila? Pues bien, implementos en favor de los miembros del hogar que les ayude a afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural, entre ellos los siguientes:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Mantener la mochila de emergencia actualizada y conocer las rutas de evacuación en el hogar te permitirá saber actuar ante un evento de mayor magnitud. De acuerdo al IGP, un sismo de magnitud 3.4 se sintió en Arequipa en la mañana de este jueves 5 de marzo.