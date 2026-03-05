Delia Espinoza afronta segundo pedido de inhabilitación: Congreso ya tiene fecha para debatir denuncia constitucional

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, afronta un segundo pedido de inhabilitación en el Congreso, el debate del informe de la denuncia constitucional ya tiene fecha decidida por el Consejo Directivo del Parlamento.

Segunda denuncia constitucional

Se trata de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, que recomiendan su inhabilitación por diez años para ejercer cualquier función pública. El informe fue aprobado por la Comisión Permanente con 16 votos a favor y 4 en contra, fue elaborado con el impulso de los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Ernesto Cueto Aservi.

Los autores de las denuncias sostienen que, en su calidad de fiscal de la Nación, Espinoza había incurrido en presuntas infracciones a los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución Política del Perú. Además, se le imputan los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones.

Tras la decisión de la Comisión Permanente, corresponde al Consejo Directivo definir la fecha que se debatirá el tema ante el Pleno, otorgándole prioridad en la agenda legislativa. Por ello, la sesión fue programada para el 12 de marzo, día en la que se decidirá el futuro de Espinoza en la función pública.

Argumentos de la denuncia

La denuncia se centra en la presentación de la Denuncia Constitucional 549, en la que se acusa a once parlamentarios por su voto a favor al dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR. Una iniciativa que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, permitiendo que congresistas en retiro puedan percibir su pensión y su remuneración congresal.

Por ello el vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Jorge Montoya, de la bancada de Honor y Democracia, sustentó el informe final ante la Comisión Permanente. Montoya argumentó que la fiscal infringió la garantía de inviolabilidad del voto parlamentario, consagrada en el artículo 93 de la Carta Magna.

En su exposición, el legislador remarcó que la emisión del voto en comisiones ordinarias constituye una expresión legítima de la función parlamentar y que sanciona a los congresistas por votar en causas que pueden beneficiarlos, podría crear un precedente contrario al principio popular.

Entre los congresistas denunciados están: José Williams Zapata, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez. Por su parte, la defensa de Espinoza, Rodolfo Pérez, sostuvo que el mandato constitucional de la fiscalía obliga a perseguir el delito siempre que existan indicios razonables.

Es por ello que el 12 de marzo se valuará el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza por haber presentado una denuncia constitucional contra once congresistas que votaron a favor de un proyecto de ley.